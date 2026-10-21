Russland will ersten Diesel-Tanker mit 40.000 Tonnen Richtung USA schicken

Moskau/New York, 21. ⁠Okt (Reuters) - Russland will am Donnerstag den ersten Tanker mit Diesel in die USA schicken. Das Schiff werde 40.000 Tonnen geladen haben, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Nowak am Mittwoch der Zeitung "Wedomosti" zufolge. Grundlage ist eine Vereinbarung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Papiere für die Lieferung stünden kurz vor dem Abschluss, ‌so Nowak. Den Abfahrtshafen nannte er nicht.

Russland hatte sein selbst auferlegtes Exportverbot für Diesel am 9. Oktober aufgehoben. Die Regierung in Moskau hatte die Ausfuhr gestoppt, um auf eine durch ukrainische Drohnenangriffe auf ⁠Raffinerien ausgelöste inländische ⁠Knappheit zu reagieren. "Es werden natürlich weitere Lieferungen folgen", zitierte die Nachrichtenagentur RIA Nowak. "Es wurden Vereinbarungen zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs getroffen. Wir werden den Bedarf der Vereinigten Staaten im Rahmen unserer Möglichkeiten decken." Trump hatte erklärt, Russland werde sofort 300.000 Tonnen exportieren, gefolgt von 500.000 Tonnen im November und einer Million Tonnen "unmittelbar danach".

Am Mittwoch empfing Putin den US-Sondergesandten Steve Witkoff in Sankt Petersburg. Das Abkommen über den Export von ‌Diesel hatte zu einer deutlichen Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA ‌und der Ukraine geführt. Witkoff dankte Putin für die Aufhebung der Exportbeschränkungen. "Das ist ein Beispiel für unsere Zusammenarbeit, dafür möchte ich Ihnen danken", sagte Witkoff. Putin erklärte, die weltweiten Dieselpreise seien nach dem Abkommen um fünf bis sechs Prozent ⁠gefallen. Zudem kündigte er an, dass Russland auch Düngemittel in "großen Mengen" auf den US-Markt liefern könne.

Das Abkommen dürfte ‌nach Einschätzung von Analysten und Marktbeobachtern die Dieselpreise jedoch ⁠kaum spürbar senken. Die zugesagten Mengen seien zu gering, um die weltweite Knappheit auf der Angebotsseite zu lindern. Die Dieselpreise sind während des US-Krieges gegen den Iran auf Rekordhöhen gestiegen, was eine politische Belastung für Trump und seine Republikanische Partei vor den Zwischenwahlen Anfang November darstellt. Kritiker ‌monieren, die Aufhebung der Sanktionen gegen russischen Diesel könnte Moskau ⁠helfen, weitere Angriffe auf die Ukraine zu ⁠finanzieren. Dies untergrabe die jahrelangen Bemühungen, die russischen Energieeinnahmen zu drosseln. Analysten zufolge ist es zudem fraglich, ob Russland kurzfristig genug zusätzlichen Diesel produzieren kann, um die von Trump genannten Ziele zu erreichen.

Schätzungen zufolge sind bis zu 45 Prozent der russischen Raffineriekapazitäten derzeit außer Betrieb, unter anderem wegen der wieder aufgenommenen ukrainischen Angriffe. Russland produziert etwa 1,4 Millionen Fässer pro Tag und verbraucht im Inland rund 1,2 Millionen davon, sodass nur ein geringer Teil für den Export zur Verfügung steht. Zudem sind die Frachtraten für russische Exporte angesichts der erhöhten Sicherheitsrisiken im Schwarzen Meer stark gestiegen. Einem Insider zufolge zögern viele Reeder, ⁠russischen Diesel zu transportieren.

(Bericht von Vladimir Soldatkin, Nicole Jao, Arathy Somasekhar und Jarrett Renshaw, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)