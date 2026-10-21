Schufa erzielt am BGH Teilerfolg über Auskunftspflicht

Karlsruhe, 21. Okt (Reuters) - ⁠Die Schufa, die Wirtschaftsauskunftei, die Banken und auch Vermietern Auskunft über die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern erteilt, hat im Streit um ihre Auskunftspflicht einen Teilerfolg erzielt. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat am Mittwoch entschieden, dass ein Verbraucher darlegen muss, dass eine negative Bewertung der Schufa Nachteile für ihn hatte. Allerdings, ‌so der BGH weiter, gilt für einen Verbraucher eine erleichterte Beweislast. Besteht ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Schufa-Auskunft und negativem Bescheid, genügt das. Die Schufa begrüßte die Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Damit sei ⁠die Auskunftspraxis ⁠der Schufa in zentralen Punkten bestätigt.

Hintergrund des BGH-Urteils sind Klagen von vier Privatpersonen. Sie verlangten 2023 Auskunft, wie die Schufa ihre Kreditwürdigkeit - den sogenannten Score-Wert - einstufte, wem sie in den vergangenen zwölf Monaten Auskunft erteilte und wie der Score-Wert genau berechnet wurde. Die Auskunft war nach Ansicht der Kläger intransparent und nicht ausreichend.

Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden gab 2025 den Klägern recht, die Schufa hätte ‌ihnen Auskunft über die Gewichtung der verschiedenen Faktoren geben ‌müssen, die zu dem Score-Wert führten. Dieses Urteil hob der BGH am Mittwoch auf, weil bisher nicht aufgeklärt worden sei, ob die Kläger einen Nachteil hatten, der in zeitlichem Zusammenhang mit der Schufa-Auskunft stand. Diese "erhebliche ⁠Beeinträchtigung" müsse nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aber vorliegen. Das muss nun in einem neuen ‌Verfahren am OLG aufgeklärt werden. Können die Kläger ⁠darlegen, dass ein Vertrag in zeitlichem Zusammenhang mit der Schufa-Auskunft nicht zustande kam, genügt das. Der BGH bestätigte im Weiteren, dass die Auskunft der Schufa 2023 nicht ausreichend war. Sie habe nicht transparent dargelegt, wie sie den Score-Wert der Kläger berechnet habe.

Allerdings ‌wird sich die Rechtslage zur Auskunftspflicht der Schufa in ⁠einem Monat zugunsten Betroffener ändern. In Deutschland ⁠wird am 20. November 2026 ein neues Gesetz in Kraft treten, das die Schufa zur transparenten Erklärung ihrer Berechnungsmethoden verpflichtet. Es sieht nicht vor, dass die transparente Auskunftserteilung von negativen Folgen für einen Kredit- oder Mietvertrag abhängig ist.

Da das neue Gesetz noch nicht in Kraft ist, hatte der BGH sein Urteil aber auf Grundlage der jetzt geltenden Rechtslage zu treffen. Danach ist ein Zusammenhang zwischen schlechter Bewertung und negativen Folgen nach europäischem Recht erforderlich. Ob es auch nach neuem Recht zu juristischen Streitigkeiten kommt, muss die Zukunft zeigen.

(AZ: I ZR ⁠227/25, I ZR 228/27, I ZR 229/25 und I ZR 230/25)

(Bericht von Ursula Knapp, redigiert von Myria Mildenberger; Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)