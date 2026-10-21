Sicherheitslücken in Programmiersprache bedrohen Internetseiten

Frankfurt/Bangalore, 21. ⁠Okt (Reuters) - Zwei kritische Fehler in der populären Programmiersprache PHP machen zahlreiche Internetseiten anfällig für Hackerangriffe. Die Entwickler veröffentlichten am Mittwochnachmittag (MESZ) eine aktualisierte Version, um die Sicherheitslücken zu ‌schließen. Sie rieten eindringlich dazu, "PHP 8.5.12" umgehend zu installieren. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schloss sich ⁠dieser Aufforderung ⁠an: "Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Angreifern durch die Schwachstellen möglich ist, aus der Ferne schadhaften Code auf Webservern mit PHP-Anwendungen auszuführen."

Felix Kuhlenkamp, Leiter Sicherheit beim Digitalverband Bitkom, betonte, "diese Sicherheitslücken sind sehr ernst, denn ‌PHP läuft weltweit, von Online-Shops ‌über Unternehmenswebsites bis zu Portalen der Verwaltung." Mehrere deutsche Ministerien und Behörden anderer europäischer Staaten nahmen daher ihre Internetauftritte ⁠vorsorglich vorübergehend vom Netz. Erste Angreifer hätten die Schwachstellen ‌bereits ausgenutzt, warnte Dane Knecht, Technologiechef ⁠der Cybersicherheitsfirma Cloudflare, auf dem Kurznachrichtendienst X.

Kriminelle könnten mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) potenziell weltweit Millionen Rechner angreifen, sagte Cybersicherheitsexperte Lukasz Olejnik vom King's College in London. ‌Sie müssten lediglich das ⁠Internet nach Systemen durchsuchen, ⁠auf denen veraltete PHP-Versionen laufen. Gefährdet seien vor allem Internetseiten von Einzelpersonen oder kleinen Organisationen, die nur über begrenzte technische Ressourcen verfügten. Eine weit verbreitete Anwendung, die auf PHP basiert, ist das Programmpaket WordPress zum Erstellen und Veröffentlichen von Webseiten.

(Bericht von Hakan Ersen, Rajveer Pardesi und Raphael Satter, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)