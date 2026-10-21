Spacex: KI-Umsatz wächst rasant, die Bewertung bleibt hoch

Was bewegt die Aktie?

Spacex hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Umsatz erreicht 14,6 Milliarden Dollar und steigt damit gegenüber dem Vorjahresquartal um 160 Prozent. Erwartet waren 13 Milliarden Dollar. Die Aktie reagiert vorbörslich mit einem Kursplus von 7,8 Prozent, nachdem der Anstieg zwischenzeitlich bereits knapp zehn Prozent erreicht hatte.

Den größten Beitrag zum Umsatz liefert inzwischen das Segment Superintelligence. Dieser Bereich umfasst das Geschäft mit künstlicher Intelligenz (KI) und entsprechender Infrastruktur. Mit 7,6 Milliarden Dollar erwirtschaftet das Segment 52 Prozent der gesamten Erlöse. Damit liegt es beim Umsatz bereits vor den Bereichen Connectivity und Space und prägt die Geschäftsentwicklung maßgeblich.

Auch das Wachstum des größten Geschäftssegments fällt besonders hoch aus. Gegenüber dem Vorjahresquartal steigt der Umsatz von Superintelligence um 830 Prozent. Im Vergleich zum unmittelbar vorhergehenden Quartal beträgt das Plus 195 Prozent. Das KI-Geschäft verbindet damit den größten Umsatzanteil mit einem erheblichen Zuwachs sowohl im Jahresvergleich als auch gegenüber dem Vorquartal.

Für die weitere Entwicklung steht der Ausbau der Rechenkapazität im Mittelpunkt. Zum Ende der Berichtsperiode am 30. September verfügte Spacex über eine KI-Rechenkapazität von 1,7 Gigawatt. Für das kommende Jahr gelten 13 Gigawatt als äußerst wahrscheinlich. Diese Erwartung beschreibt einen erheblichen Ausbau gegenüber der zum Quartalsende vorhandenen Kapazität und bleibt eine Zukunftserwartung.

Parallel wächst die Zahl der Fonds, die Spacex-Aktien halten. Direkt nach dem Börsengang hatten fast 1.500 Fonds die Aktie im Portfolio, ein Quartal später waren es bereits mehr als 1.800. Zugleich sinkt das erwartete Kurs/Gewinn-Verhältnis durch höhere Gewinnerwartungen auf 73. Trotz dieser gesunkenen Bewertungskennzahl enthält der Aktienkurs weiterhin hohe Erwartungen an das künftige Geschäft.

Charttechnik

Die Aktie notiert bei rund 141 Euro. Anfang Oktober lag der Kurs noch bei 156 Euro. Auch nach dem vorbörslichen Anstieg bleibt damit Abstand zum Kursniveau vom Monatsanfang.

Martins Einschätzung

Das starke Wachstum des KI-Geschäfts und dessen Anteil am Gesamtumsatz sprechen für die operative Entwicklung von Spacex. Die hohe Bewertung verlangt zugleich Vorsicht: Ein erwartetes Kurs/Gewinn-Verhältnis von 73 setzt erhebliche künftige Gewinne voraus.

JP Morgan erwartet für den Zeitraum von 2025 bis 2031 eine wachsende Unterversorgung mit KI-Rechenleistung. Wenn Spacex ausreichend Kapital für den Kapazitätsausbau erhält und diesen umsetzt, könnte das Unternehmen von dieser Entwicklung profitieren. Entscheidend bleibt, wie viel der erwarteten zusätzlichen Kapazität tatsächlich entsteht.