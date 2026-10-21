SpaceX springt 8 Prozent. Jetzt folgen hMeta und Tesla!

Markus Koch · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenE-MobilitätBatterienKI
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Die Wall Street bekommt Rückenwind aus dem KI-Sektor. SpaceX überrascht mit deutlich besseren Zahlen. Der Umsatz springt im dritten Quartal um 161 Prozent, die Super Intelligence-Sparte wächst sogar um 830 Prozent. Gleichzeitig stellt Elon Musk für 2027 einen massiven Ausbau der Rechenkapazität in Aussicht und hält eine Kombination von SpaceX und Tesla grundsätzlich für sinnvoll, auch wenn dafür die Zustimmung der Aktionäre nötig wäre. Zusätzliche Unterstützung kommt von Supermicro. Der Umsatz und die Margen werden deutlich über den Erwartungen liegen, angefacht durch die starke KI-Nachfrage. Auch der NVIDIA CEO betont in einer Rede, dass das Wachstum ungebrochen stark bleibt. Gegenwind liefert Netflix, mit einem Ausblick unter den Zielen. Die Prognose für die Werbeumsätze für 2026 werden ebenfalls gesenkt. Heute Abend folgen mit Meta, Tesla und IBM drei weitere Schwergewichte. Belastend bleibt der Ölpreis: Brent steigt über 111 US-Dollar.

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