Super Micro Computer: Die Risiken bleiben trotz Umsatzsprung hoch

Was bewegt die Aktie?

Super Micro Computer erhöht nach vorläufigen Geschäftszahlen die Gesamtjahresprognose und setzt insbesondere für das erste Quartal 2027 deutlich höhere Umsätze an. Die neue Quartalsspanne beträgt 18,5 bis 19,5 Milliarden, zuvor hatte das Unternehmen 14,5 bis 15,5 Milliarden erwartet. Damit steigen sowohl die Untergrenze als auch die Obergrenze der Umsatzprognose um jeweils vier Milliarden.

Der Mittelpunkt der neuen Spanne liegt bei 19 Milliarden und damit deutlich über der bisherigen Markterwartung von rund 14,9 Milliarden. Erreicht Super Micro Computer diesen Umsatz, entspricht das einem Wachstum von 280 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die neue Prognose zeigt damit, wie kräftig das Unternehmen die aktuelle Nachfrage einschätzt.

Parallel zum höheren Umsatz erwartet Super Micro Computer eine bessere Bruttomarge. Die neue Spanne reicht von zwölf bis 12,5 Prozent, nachdem das Unternehmen zuvor 10,4 bis 10,8 Prozent angesetzt hatte. Bei 19 Milliarden Umsatz und einer Bruttomarge von 12,25 Prozent ergäbe sich ein Bruttogewinn von rund 2,3 Milliarden. Dieses Szenario verbindet deutlich mehr Umsatz mit einer höheren Bruttorentabilität.

Die Aktie steigt nachbörslich um 11,3 Prozent, gibt anschließend allerdings einen Teil des Kursgewinns wieder ab. Die stärkeren Geschäftserwartungen wirken zugleich auf andere Unternehmen des Sektors: Auch die Dell-Aktie steigt deutlich. Die Kursreaktionen zeigen, welche Bedeutung die höhere Umsatzprognose von Super Micro Computer für die Bewertung der Nachfrage im Sektor hat.

Die endgültigen Geschäftszahlen stehen am 3. November an. Bis dahin bilden die vorläufigen Zahlen und die angehobenen Prognosen die Grundlage der aktuellen Geschäftserwartungen. Zugleich bestehen rechtliche Risiken im Zusammenhang mit möglichen illegalen Verkäufen von Nvidia-Grafikprozessoren nach China.

Charttechnik

Nach dem starken Kursanstieg geben Verkäufe einen Teil des Gewinns wieder ab. Über einen Zeitraum von drei Jahren treffen ein Abwärtstrend und ein Aufwärtstrend aufeinander. Daraus könnte sich eine Dreiecksformation entwickeln.

Im Wochenchart folgten auf eine dreiteilige Korrektur eine deutlich negative Kerzenformation und weitere kräftige Kursverluste. Die Chance auf ein Doppeltief besteht jetzt. Steigt die Aktie über die Zwischenhochs, bestätigt sie diese mögliche Bodenbildung.

Martins Einschätzung

Die deutlich höhere Umsatzprognose und die verbesserte Bruttomarge sind starke operative Signale. Für einen Einstieg wiegen die rechtlichen Risiken und die weiterhin offene charttechnische Bestätigung derzeit jedoch zu schwer. Ein Anstieg über die Zwischenhochs würde die technische Ausgangslage verbessern; die endgültigen Zahlen am 3. November müssen die vorläufigen Geschäftserwartungen bestätigen.