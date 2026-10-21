Märkte heute 21.10.2026

Supermicro überrascht – SpaceX mit KI-Rekorden

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In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Grand City Properties, LEG Immobilien, Friedrich Vorwerk, MBB, GE Vernova, General Motors, Northrop Grumman, RTX, Intuitive Surgical, Super Micro Computer, Netflix und SpaceX.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Supermicro: KI-Boom auf einem neuen Niveau?

Der KI-Server-Spezialist Supermicro überrascht mit einer außergewöhnlichen Anhebung seiner Prognosen. Was steckt hinter der enormen Nachfrage, warum verbessern sich gleichzeitig die Margenerwartungen und wie nachhaltig könnte diese Entwicklung sein? Wir schauen auf die wichtigsten Zahlen und die Reaktion der Aktie.

Netflix: Gute Zahlen, enttäuschte Anleger!

Netflix übertrifft die Gewinnerwartungen, dennoch reagieren Anleger zurückhaltend. Vor allem beim künftigen Wachstum entstehen neue Fragezeichen. Welche Rolle spielt das Werbegeschäft, und warum reicht die hohe Profitabilität aktuell nicht aus, um die Börse zu überzeugen?

SpaceX: KI-Wachstum und mögliche Tesla-Fusion!

SpaceX überrascht mit starken Quartalszahlen und einer bemerkenswerten Entwicklung im KI-Geschäft. Gleichzeitig sorgen Aussagen von Elon Musk zu einem möglichen Zusammenschluss mit Tesla für Aufmerksamkeit. Welche Chancen könnte eine solche Verbindung eröffnen und welche Fragen bleiben für Anleger offen?

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