TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Oktober 2026
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 22. Oktober
TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/26 06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk) 07:00 BEL: Argenx, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz (14.00 Uhr Call) 07:00 CHE: Nestle, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Galderma, Q3 Trading Update 07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Rexel, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz 08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz 08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen 12:00 USA: Comcast, Q3-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen 12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen 12:30 USA: Valero Energy, Q3-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen 14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Accor, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Valeo, Q3-Umsatz 18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz 22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Prada, Q3-Zahlen USA: PG&E, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 (endgültig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 19/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/26 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 9/26 13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 9/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Jahrestagung des Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM) der Hans-Böckler-Stiftung (bis 24.10.), Berlin 10:00 DEU: Pk Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Online-Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose 10:00 DEU: Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, Berlin 11:00 DEU: Online-Pk des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg, Stuttgart
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: So steht es um Teslagestern, 13:00 Uhr · onvista
PlusKurs büßte 2026 ein Fünftel ein