Tesla macht überraschend viel Gewinn - Aktie steigt weiter

Der Elektroauto-Hersteller Tesla hat am Mittwochabend Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und dabei positiv überrascht. In den Monaten Juli bis September erlöste Tesla Umsätze von 28,05 Milliarden Dollar, wovon je Aktie ein bereinigter Gewinn von 0,48 US-Dollar blieb.

Damit schlug Tesla die Prognosen der Wall Street. Erwartet hatten Analysen indes im Schnitt Umsätze von rund 27,9 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 0,45 US-Dollar. Im gleichen Quartal des Vorjahres erwirtschaftete Tesla Umsätze von 28,1 Milliarden Dollar, für die Aktionäre blieb je Anteil ein Gewinn von 0,50 US-Dollar.

Zwar sanken die Umsätze sowohl in der Auto-Kernsparte als auch im Bereich der Energieversorgung und Batteriespeicher. Die Dienstleistungs-Erlöse glichen diesen Rückgang jedoch aus. Zudem fiel der freie Barmittelzufluss ("FCF") mit 1,53 Milliarden Dollar weitaus besser als erwartet aus. Analysten hatten hier mit einem Abfluss an Kapital von fast fünf Milliarden Dollar gerechnet. Der freie Barmittelzufluss beziffert, wie viel Barmittel das operative Geschäft abzüglich nötiger Investitionen einbringt.

Teslas Aktie legte nachbörslich zu und stieg rund zwei Prozent. Das Papier hatte schon zu den regulären Handelszeiten am Mittwoch über 3,4 Prozent hinzugewonnen, angetrieben von Fusionsspekulationen mit SpaceX.

Tesla hinkt den "Magnificent Seven" hinterher

Tesla hatte in den Vorquartalen eine eher maue Entwicklung durchgemacht. Zwar toppte der Musk-Konzern die Erwartungen der Analysten beim Gewinn durchaus, enttäuschte aber rein operativ mit den Zahlen. So schrumpfte beispielsweise die operative Marge im zweiten Quartal auf nur noch 1,4 Prozent zusammen. Im dritten Quartal stieg die Marge auf immerhin 2,6 Prozent.

Wie die übrige Automobilbranche auch leidet Tesla unter den gestiegenen Herstellungskosten, muss aber gleichzeitig einen Preiskampf gegen neue Rivalen wie den chinesischen Konzern BYD bestreiten. Auch die Beteuerungen von Musk, Tesla werde sich von einem reinen Automobilhersteller zu einem Robotik- und KI-Spezialisten wandeln, beschwichtigten die Investoren nicht.

Deshalb fiel Teslas-Aktie zuletzt, auf Jahressicht ist das Papier der einzige Verlierer in der Gruppe der "Magnificent Seven" und büßte rund zwölf Prozent ein. Am Mittwoch wiederum holte die Aktie etwas auf. Verantwortlich dafür war Musk, der am Vorabend bei der Zahlenvorlage von SpaceX verkündete, dass beide Unternehmen einen Zusammenschluss prüfen. Über eine Fusion der beiden von Musk geführten Konzerne war bereits seit einiger Zeit spekuliert worden. SpaceX selbst verkündete am Dienstagabend deutliches Wachstum.