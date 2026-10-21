Thyssenkrupp bringt tk accelis nächste Woche an die Börse

Düsseldorf, 21. ⁠Okt (Reuters) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp will seine Werkstoffhandelstochter tk accelis am 28. Oktober an die Börse bringen. Dann sei die erste Notierung vorgesehen, teilte der Konzern am Mittwoch ‌mit und bestätigte damit eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters. Aktionäre der Thyssenkrupp AG sollen für je 20 ⁠Thyssenkrupp-Aktien ⁠eine von tk accelis erhalten. Thyssenkrupp bleibe mit 51 Prozent Mehrheitseigner. Die Aktionäre des Mischkonzerns hatten im August mit einer Mehrheit von 99,99 Prozent für die Abspaltung des Werkstoffhändlers tk accelis gestimmt.

Die Bundesanstalt für ‌Finanzdienstsleistungsaufsicht (Bafin)habe den Börsenprospekt gebilligt, erklärte der ‌Konzern. "Mit der geplanten Börsennotierung von tk accelis schaffen wir direkte Beteiligungsmöglichkeiten für unsere Aktionärinnen und Aktionäre an der ⁠Entwicklung von tk accelis und eröffnen dem Geschäft zusätzliche ‌unternehmerische Spielräume", sagte Vorstandschef Miguel ⁠Lopez.

Tk accelis, die ehemalige Tochter Thyssenkrupp Materials Services, beschäftigt in 30 Ländern rund 15.500 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von ‌11,4 Milliarden Euro. Nach ⁠einer Studie der Analysten von ⁠Jefferies könnte tk accelis beim Börsengang - einschließlich Schulden - mit rund 3,6 Milliarden Euro bewertet werden.

Der Börsengang ist Teil der Strategie von Lopez, aus Thyssenkrupp eine Finanzholding zu formen. Er hatte bereits die Wasserstoff-Tochter Thyssenkrupp Nucera und die Rüstungstochter TKMS an die Börse gebracht.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)