Trading-Chance Erdgas: Short bis Februar

Good to know about: Erdgas

Der Rohstoff Natural Gas Henry Hub bildet einen der weltweit wichtigsten Pfeiler der modernen Energieversorgung und dient als international maßgebliche Referenz für die Preisgestaltung des liquiden Energieträgers.

Das fossile Gemisch besteht primär aus Methan und lagert tief in der Erdkruste, wo es sich über Erdzeitalter hinweg unter enormem Druck und großer Hitze aus organischem Material gebildet hat. Oft findet man diese Vorkommen in unmittelbarer Nähe zu Erdölfeldern oder in eigenständigen, unterirdischen Gesteinsschichten wie Schiefergestein und Sandsteinformationen. Um diese Reserven zu erschließen, kommen modernste Bohrtechniken sowie innovative Förderverfahren wie das Horizontalbohren und die hydraulische Fracking-Technologie zum Einsatz, was in den vergangenen Jahrzehnten zu einer echten Revolution in der globalen Förderung geführt hat.

Auf der Anbieterseite dominieren die Vereinigten Staaten, Russland, Katar, Iran und Kanada das weltweite Marktgeschehen, wobei der US-amerikanische Markt durch den Knotenpunkt in Louisiana maßgeblich die Preisbildung an den Termingeschäften bestimmt. Demgegenüber stehen bedeutende Verbraucher- und Importregionen wie die Europäische Union, China, Japan und Südkorea, die zur Überbrückung geografischer Distanzen zunehmend auf verflüssigte Transporte per Spezialschiff angewiesen sind.

Für die globale Wirtschaft besitzt der Energieträger eine zentrale Bedeutung als Bindeglied im Übergang zu erneuerbaren Energien sowie als unverzichtbarer Grundstoff für die Schwerindustrie. In Kraftwerken wird das Gas flexibel zur Stromerzeugung genutzt, um Schwankungen anderer Energiequellen auszugleichen, während es in der chemischen Industrie als essenzieller Ausgangsstoff für die Herstellung von Düngemitteln, Kunststoffen und Pharmazeutika dient. Im Alltag von Millionen Haushalten sorgt es verlässlich für Wärme in Heizungsanlagen, warmes Wasser und die nötige Energie beim Kochen.

Die Preisentwicklung unterliegt dabei einer Vielzahl komplexer Einflussfaktoren. Neben saisonalen Witterungsbedingungen wie strengen Wintern oder heißen Sommern, die die Nachfrage nach Heizenergie bzw. Strom für Klimaanlagen schlagartig ansteigen lassen, spielen die Füllstände regionaler Speicheranlagen eine entscheidende Rolle. Darüber hinaus bewegen geopolitische Konflikte, Transportengpässe an wichtigen Seestraßen oder Pipelines, politische Entscheidungen zur Dekarbonisierung sowie die allgemeine Konjunkturlage der Industrie die Notierungen an den Weltbörsen stark.

Fundamentaler Basiseffekt

Bei Erdgas (und anderen Energie-Rohstoffen) lässt sich das Jahr in zwei große Abschnitte unterteilen: einmal die Phase des Auffüllens der Lagerbestände von März bis Oktober und dann die Verbrauchsphase zwischen Oktober und Februar. Das Befüllen der Lager erzeugt Nachfrage am Markt und unterstützt die Preise tendenziell. Typischerweise tendiert der Preis zwischen März und Oktober fester. Ganz anders in der Phase des Verbrauchs im Winter. Hier zehrt man von den Einkäufen aus der warmen Jahreszeit. Entsprechend entsteht häufig ein Käufervakuum am Terminmarkt, was sinkende Preise oder zumindest nach oben gedeckelte Preise mit sich bringt.

77,4 Prozent Trefferquote!

Das Setup eröffnet klassisch am 20.10. eine Short-Position und steigt am 23.02. des Folgejahres aus. In mehr als Dreiviertel der Fälle steht Erdgas Ende Februar niedriger, als am 20. Oktober. Doch Trefferquoten allein verdienen kein Geld. Man könnte 98 Prozent Treffer haben und dennoch Verluste machen, wenn kein professionell ausgearbeitetes Risikomanagement den statistischen Vorteil schützen würde.

Für den mehrmonatigen Zeitraum bieten sich mehrere Einstiege an, so dass wir auch hier einen Sinn darin sehen, in zwei bis drei Tranchen Positionen aufzubauen, aber zur Exit-Zeit auch entsprechend heraus zu skalieren.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Ein top saisonaler Trade, der, wie all unsere saisonalen Trades, auf starken und unabänderlichen Basiseffekten fußt. Wir haben ein geeignetes Produkt für diese Trading-Chance ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend gerne vorstellen.

Turbo Short Optionsschein auf Erdgas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Short Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 4,106 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 2,77 Dollar entspricht das einem Hebel von 1,98. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LX8LQ1.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3,5 USD

Unterstützungen: 2,8 USD

Turbo Short Optionsschein auf Erdgas

Basiswert Erdgas (Natural Gas) WKN LX8LQ1 ISIN DE000LX8LQ11 Basispreis 4,106 USD K.O.-Schwelle 4,106 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit endlos Emittent Lang & Schwarz Hebel 1,98 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.