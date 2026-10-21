Trading-Chance NextEra Energy: Am Aufwärtstrend kaufen?

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Der Begriff Dividenden-Aristokraten (engl. Dividend Aristocrats) genießt in der Finanzwelt einen legendären Ruf. Er bezeichnet eine exklusive Gruppe von Unternehmen, die für ihre außergewöhnliche finanzielle Stabilität und Verlässlichkeit gegenüber Aktionären bekannt sind.

Im Folgenden wird erklärt, was diese Unternehmen auszeichnet und warum sie im globalen Kosmos aller börsennotierten Firmen eine absolute Seltenheit sind.

1. Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten werden Unternehmen bezeichnet, die ihre Dividende über einen sehr langen, ununterbrochenen Zeitraum jedes Jahr kontinuierlich erhöht haben.

·Der US-Standard (Klassische Definition): Nach dem offiziellen Index des US-Anbieters S&P müssen Unternehmen im S&P 500 ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren in Folge jedes Jahr gesteigert haben.

·Internationale Abweichungen: Da die Unternehmenskultur in Europa oder Asien oft anders strukturiert ist und die Historie langfristiger Dividendenzahlungen dort kürzer ist, werden oft auch Unternehmen mit einer Serie von 10 aufeinanderfolgenden Jahren an Erhöhungen als europäische Dividenden-Aristokraten geführt.

Zu den bekanntesten globalen Beispielen gehören traditionsreiche Konzerne wie Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson oder McDonald's.

2. Warum gibt es so wenige davon im weltweiten Vergleich?

Weltweit gibt es zehntausende börsennotierte Unternehmen (allein in den USA mehrere tausend, global über 40.000). Dennoch schaffen es im strengen Sinne (25 Jahre Steigerung) weltweit nur eine dreistellige Anzahl von Unternehmen in diesen erlauchten Kreis. Das hat fundamentale wirtschaftliche und strukturelle Gründe:

Wirtschaftliche Krisen und Konjunkturzyklen

Innerhalb von 25 Jahren durchlebt die Weltwirtschaft gravierende Krisen – wie das Dotcom-Ende, die globale Finanzkrise 2008, die Eurokrise, die Coronapandemie oder geopolitische Konflikte und Inflationsschübe. In solchen Phasen brechen bei vielen Unternehmen Umsätze und Gewinne ein. Um das Überleben der Firma zu sichern, müssen Management und Vorstand in solchen Momenten häufig die Reißleine ziehen und die Dividende kürzen oder komplett streichen. Dividenden-Aristokraten beweisen hingegen eine eiserne Dividendenpolitik, die selbst in schweren Rezessionen hält.

Das Geschäftsmodell muss extrem robust sein

Um ein Vierteljahrhundert lang jedes Jahr mehr auszuschütten, braucht ein Unternehmen:

·Preismacht: Die Fähigkeit, steigende Kosten (z. B. durch Inflation) an Kunden weiterzugeben, ohne Marktanteile zu verlieren.

·Stabile Cashflows: Meist stammen Aristokraten aus defensiven Branchen wie dem Konsumgütersektor, der Pharmabranche oder dem Versorgerbereich, deren Produkte oder Dienstleistungen unabhängig von der Wirtschaftslage immer benötigt werden.

·Geringe Verschuldung: Zu viel Fremdkapital würde in Krisenzeiten die Zinslast so stark erhöhen, dass Dividendenerhöhungen unmöglich werden.

Der Lebenszyklus von Unternehmen

Viele Unternehmen überleben schlicht keine 25 Jahre in ihrer Form. Sie gehen insolvent, werden übernommen, fusionieren oder scheitern an technologischen Umbrüchen (wie es beispielsweise im Technologiesektor oft der Fall ist, wo Geschäftsmodelle schnell veralten). Nur absolute Branchen-Dinos mit anpassungsfähigem Management überstehen diesen Zeitraum erfolgreich.

Wachstum vs. Ausschüttung (Kulturfrage)

Junge, wachstumsstarke Unternehmen (vor allem im Tech-Sektor wie Software, KI oder E-Commerce) zahlen oft gar keine Dividende. Sie reinvestieren ihre Gewinne lieber vollständig in das eigene Wachstum, Forschung und Entwicklung, um den Unternehmenswert zu steigern. Dividenden-Aristokraten sind hingegen meist reife, etablierte Unternehmen, bei denen das organische Wachstum langsamer verläuft und die Überschüsse stattdessen an die Aktionäre fließen.

Regionale Unterschiede in der Aktionärskultur

Die Tradition der stetig wachsenden Dividende ist vor allem in den USA tief verwurzelt, wo eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik traditionell einen extrem hohen Stellenwert hat. In Europa, Asien oder Schwellenländern ist die Unternehmenskultur oft anders ausgeprägt; hier wird zwar ebenfalls viel Dividende gezahlt, jedoch seltener mit dem Dogma, sie über Jahrzehnte hinweg jedes einzelne Jahr absolut starr zu erhöhen.

Fazit

Dividenden-Aristokraten sind so selten, weil der Status das finanzielle Überleben und den Erfolg über Generationen hinweg voraussetzt. Sie müssen über Jahrzehnte hinweg jede Krise, jeden technologischen Wandel und jeden Konjunktureinbruch meistern, ohne ihre Aktionäre zu enttäuschen. Genau diese Seltenheit macht sie für langfristig orientierte Anleger so wertvoll, die auf der Suche nach Qualität und verlässlichen Erträgen sind

Was macht NextEra Energy?

NextEra Energy ist ein US-amerikanischer Energieversorger und einer der weltweit größten Betreiber von Wind- und Solarkraftwerken. NextEra Energy verbindet ein klassisches reguliertes Versorgungsgeschäft in Florida mit einem umfangreichen Portfolio an erneuerbaren Erzeugungsanlagen, die Strom an Versorger und Großkunden in den USA verkaufen. Im Segment Florida Power & Light betreibt NextEra Energy als regulierter Versorger Stromerzeugungs- und Verteilanlagen in Florida und beliefert Privat- und Geschäftskunden mit Strom, wobei dieses regulierte Geschäft stabile und planbare Erträge auf Basis genehmigter Tarife liefert. Im Segment NextEra Energy Resources entwickelt, baut und betreibt das Unternehmen Wind-, Solar- und Batteriespeicheranlagen sowie Erdgas- und Kernkraftwerke außerhalb des regulierten Florida-Geschäfts und verkauft den erzeugten Strom über langfristige Lieferverträge an Versorger und Unternehmenskunden. NextEra Energy profitiert vom strukturellen Wachstum erneuerbarer Energien in den USA und vom steigenden Strombedarf durch KI-Rechenzentren. Das Unternehmen verfolgt einen langfristigen Investitionsplan in Milliardenhöhe für den Ausbau erneuerbarer Erzeugungskapazitäten.

Fundamentale Kennzahlen des Unternehmens

Die Netto-Marge zählt mit mehr als 30 Prozent zu den absoluten Top-Werten. Seinen Gewinn steigerte das Unternehmen von 1,56 Dollar je Anteilsschein in 2016 auf nunmehr 4,46 US-Dollar. Bis 2029 will man den Profit auf 5,22 Dollar weiterausbauen. An der Börse ist die Aktie mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 20 sogar deutlich unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 24. Kleiner Wehrmutstropfen: die Verschuldungsquote ist mit mehr als 40 Prozent etwas hoch, was das Unternehmen anfälliger macht für Hochzins-Phasen. Abgesehen davon haben wir es hier aber mit einer absoluten Spitzenaktie zu tun.

Erste Chance für spekulative Trader

Die Aktie ist über viele Jahrzehnte eine einzige Erfolgsstory! 1974 sogar ein Pennystock hat sich der Kurs seitdem in der Spitze nahezu verhundertfacht und markierte im Mai 2026 bei knapp 99 US-Dollar das bisherige Allzeithoch. Die Umkehr erfolgte seinerzeit exakt an der oberen Begrenzungslinie des flachen und sehr breit angelegten Trendkanals (rot). Innerhalb dieses breiten Trendkanals hat sich ein steiler Trendkanal (grün) ausgebildet, dessen Obergrenze mit jener des breiten, flachen Kanals zusammenfällt und einen Kreuzwiderstand formierte. Im Zuge der jüngsten Korrekturbewegung erreichte der Aktienkurs nun ganz frisch die Aufwärtstrendlinie bei zirka 75 US-Dollar.

Hier ergibt sich für spekulative Trader eine neuerliche Kauf-Chance für diese Trendaktie. Sollte der Trend jedoch brechen, wäre eine Ausdehnung der Korrektur bis in den Bereich 55 bis 60 Dollar wahrscheinlich. Dort kann ein Abstauber-Limit platziert werden.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Fundamental günstig, nach einer technischen Korrektur am Aufwärtstrend angekommen und prinzipiell einer jener Werte, die man getrost immer wieder kaufen kann. Spekulative Marktteilnehmer können auf dem gegenwärtigen Niveau eine kleine Tranche kaufen, sollten aus unserer Sicht aber durchaus noch Pulver trockenhalten für weitere Zukäufe.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf NextEra

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 62,354 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 78.29 Dollar entspricht das einem Hebel von 4,66. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM95HK.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 98,80 USD

Unterstützungen: 75 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf NextEra

Basiswert NextEra Energy WKN PM95HK ISIN DE000PM95HK2 Basispreis 62,354 USD K.O.-Schwelle 62,354 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,66 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.