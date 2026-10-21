Treffen Putins mit Trump-Gesandtem Witkoff beendet

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Die Gespräche von US-Unterhändler Steve Witkoff mit Kremlchef Wladimir Putin über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Kremlangaben beendet. Das Treffen im Konstantinpalast in St. Petersburg habe etwa drei Stunden gedauert, meldeten Staatsmedien nach Kremlangaben. Über Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt.

Witkoff übergab nach seinen Gesprächen in Oslo am Vortag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Europäern Dokumente mit neuen Vorschlägen für eine Friedenslösung, wie er selbst sagte. Er äußerte bei dem Treffen mit Putin seine Hoffnung auf die Wiederaufnahme von Dreiergesprächen zwischen Russen und Ukrainern unter US-Vermittlung. Es gebe derzeit ein Momentum für die Beendigung des Krieges, sagte Witkoff. Er hoffe auf konkrete Schritte für einen Friedensprozess.

Putin selbst dankte zum Auftakt des Treffens US-Präsident Donald Trump erneut, dass er sich um eine Beendigung des Ukraine-Krieges bemühe. Mit am Verhandlungstisch saßen auch Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow und sein Beauftragter für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, Kirill Dmitrijew.

Witkoff wird erneut in Oslo erwartet

Nach dem Treffen mit Putin wird Witkoff nun erneut in Oslo erwartet, um von Putins Reaktion zu berichten. Inhalte der neuen Vorschläge sind bisher nicht bekannt. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte lediglich, dass Putin sie prüfen werde. Auch nach Treffen in der Vergangenheit zwischen Witkoff und Putin gab es in der Regel wenig Konkretes.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe inzwischen seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./mau/DP/stk