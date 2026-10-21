Trump: Habe mehr als 300 Millionen Dollar in US-Wahlkampf gesteckt

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠20. Okt (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 300 ‌Millionen Dollar für den Wahlkampf der Republikaner ausgegeben. Bis zum ⁠Wahltag ⁠werde er mehr als 400 Millionen Dollar investieren, erklärte Trump am Dienstag in einem Beitrag in ‌den sozialen Medien. ‌Das Geld fließe unter anderem in Werbung, Kundgebungen und ⁠Wählermobilisierung. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte ‌die Angaben ⁠zunächst nicht unabhängig überprüfen. Am 3. November finden in den USA Kongresswahlen statt, ‌bei ⁠denen die Republikaner ihre ⁠Mehrheit in beiden Kammern verteidigen müssen.

(Bericht von Bhargav Acharya und Jasper WardBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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