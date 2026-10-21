Uniper lädt Investoren zum Kapitalmarkt-Tag ein

(Reuters) - Der vor der Reprivatisierung stehende Energiekonzern Uniper stellt sich Mitte November den Fragen von Anlegern ‌und Experten. "Uniper wird am 16. November 2026 einen Capital Markets Day ⁠in ⁠London durchführen", sagte eine Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Dies sei Teil des regelmäßigen Austauschs mit Analysten ‌und Investoren. "Über Form und ‌Zeitplan der Reprivatisierung entscheidet der Bund."

Dieser hatte den größten deutschen Gaskonzern ⁠in der Energiekrise 2022 verstaatlicht und ‌damit eine drohende ⁠Pleite abgewendet. Die EU-Kommission hatte zur Auflage gemacht, dass der Staat seine Beteiligung bis Ende ‌2028 auf ⁠höchstens 25 Prozent plus ⁠eine Aktie reduziert. Der Bund prüft dafür sowohl einen Verkauf als auch einen Börsengang.