US-Anleihen legen etwas weiter zu - Ölpreise bleiben im Fokus

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihren moderaten Gewinnen am Vortag haben die Kurse von US-Anleihen am Mittwoch etwas weiter zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,03 Prozent auf 105,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 5,11 Prozent.

Weiterhin blicken die Anleger auf den Ölmarkt und die jüngsten Entwicklungen rund um den Iran-Krieg. So bewegten sich die Ölpreise weiter auf hohem Niveau, womit die Sorgen rund um die ölpreisbedingte Inflation präsent blieben.

Zuletzt haben die Analysefirmen Kpler und Vortexa zwar darauf hingewiesen, dass die Exporte von Rohöl aus der Krisenregion im Nahen Osten seit dem Sommer deutlich angestiegen sind. Die Angriffe des Iran auf Handelsschiffe hätten die Transportmengen nicht drastisch verringert. Hohe Exportmengen bedeuteten aber nicht zwangsläufig geringere Risiken, sagte Arne Lohmann Rasmussen, Chefanalyst bei Global Risk Management. Die Schiffspassagen durch die Straße von Hormus würden weiterhin anfällig für Angriffe bleiben, während außergewöhnlich hohe Versicherungsprämien den Öltransport nach Einschätzung von Rasmussen verteuern./la/he

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