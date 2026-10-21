US-Medizintechnikkonzern Abbott spaltet Ernährungs-Sparte ab

21. ⁠Okt (Reuters) - Der US-Medizintechnikkonzern Abbott Laboratories will sein Geschäft mit klinischer Ernährung und Babynahrung abspalten. Die Sparte solle in ein eigenständiges, börsennotiertes ‌Unternehmen überführt werden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Damit wolle sich Abbott künftig ⁠auf ⁠seine Kernbereiche Diagnostik und Medizintechnik konzentrieren. "Diese Trennung wird beiden Unternehmen zugutekommen und jedes für den maximalen Erfolg in seinem jeweiligen Markt rüsten", erklärte Konzernchef Robert Ford. ‌Die Abspaltung soll den Plänen ‌zufolge bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Im Zuge der Ankündigung senkte Abbott seine Umsatzprognose für ⁠das Jahr 2026. Der Konzern rechne nun mit ‌einem Wachstum von ⁠etwa sechs Prozent, nachdem zuvor eine Spanne von 6,5 bis 7,5 Prozent erwartet worden war. Im abgelaufenen Quartal traf ‌Abbott mit einem ⁠bereinigten Gewinn von 1,42 ⁠Dollar je Aktie genau die durchschnittliche Analystenschätzung. Die Aktie von Abbott gab im vorbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent nach.

(Bericht von Padmanabhan Ananthan und Christy Santhosh in Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)