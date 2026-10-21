US-Regierung will Dialysemarkt umkrempeln - FMC-Aktien auf Talfahrt

Frankfurt, 21. ⁠Okt (Reuters) - Pläne der US-Regierung für eine Neuausrichtung bei der Versorgung von Nierenpatienten haben die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) auf Talfahrt geschickt. Die Papiere verloren am Morgen bis zu 4,2 Prozent auf 37,79 Euro und waren damit größter Verlierer im Dax. Anschließend ‌grenzten sie das Minus auf noch rund zwei Prozent ein. Das US-Gesundheitsministerium hatte am Dienstag eine Strategie angekündigt, die auf eine frühere Erkennung von Nierenleiden, ⁠die Förderung ⁠von Heimdialyse und mehr Wettbewerb abzielt. Der sogenannte "Kidney Care National Plan" solle zudem Markteintrittsbarrieren für neue Anbieter abbauen, teilte das Gesundheitsministerium in Washington mit. Für den Bad Homburger Dialysekonzern FMC sind die USA der mit Abstand wichtigste Markt; das Unternehmen betreibt dort ein Netz von Tausenden Dialysekliniken.

Ziel der US-Regierung sei es, die ‌Nierengesundheit zu erhalten, den Patienten mehr Wahlmöglichkeiten zu ‌geben und mehr US-Bürgern zu helfen, ein Nierenversagen zu vermeiden, sagte Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Die Regierung wolle Vorgaben auf den Prüfstand stellen, die Wettbewerb, Innovation und die ⁠Wahlfreiheit der Patienten einschränkten. In den USA sind nach Ministeriumsangaben schätzungsweise 37 Millionen Erwachsene ‌von chronischen Nierenerkrankungen betroffen. Da die ⁠Krankheit oft erst spät erkannt werde, seien Patienten häufig lebenslang auf die Dialyse oder eine Nierentransplantation angewiesen.

Die neue Initiative, die Teil der Kampagne "Make America Healthy Again" ist, baut auf einem Dekret von US-Präsident Donald Trump aus ‌seiner ersten Amtszeit auf. Neben der ⁠Prävention und der Stärkung der Heimdialyse sieht ⁠der Plan auch vor, das Transplantationssystem zu reformieren und den Zugang zu Spenderorganen zu erleichtern. Für FMC kommen die Pläne zur Unzeit: Der Dax-Konzern kämpft in den USA ohnehin mit rückläufigen Behandlungszahlen und dünnt sein dortiges Kliniknetz aus. Erst vor knapp zwei Wochen musste Vorstandschefin Helen Giza wegen einer fehlenden Wachstumsstrategie abrupt ihren Hut nehmen. Ihr Nachfolger Shervin Korangy soll das Unternehmen nun auf Trab bringen und den Rückstand auf den US-Rivalen DaVita aufholen.

(Bericht von ⁠Patricia Weiß, unter Mitarbeit von Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)