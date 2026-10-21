US-Sondergesandter Witkoff berät mit Putin über Friedenspläne für die Ukraine

St. Petersburg, 21. Okt (Reuters) - ⁠Der russische Präsident Wladimir Putin hat den US-Sondergesandten Steve Witkoff in St. Petersburg empfangen, um über neue Wege zur Beendigung des Ukraine-Kriegs zu beraten. Das Treffen am Mittwoch, die neunte persönliche Begegnung zwischen Witkoff und Putin, begann mit einer Geste des guten Willens von russischer Seite: der Freilassung eines inhaftierten US-Bürgers. Die Gespräche finden vor dem Hintergrund wachsender Sorgen in Kiew über eine zunehmende Distanzierung der USA unter Präsident Donald Trump statt.

Putin teilte Witkoff zu ‌Beginn des Treffens mit, dass der 74-jährige Stephen Hubbard am Flughafen warte, um mit dem US-Sondergesandten in die USA zurückzufliegen. Witkoff dankte dem russischen Präsidenten für diesen Schritt. Trump hatte am Dienstag erklärt, er habe die Freilassung des pensionierten Lehrers bei Putin angesprochen. Hubbard war ⁠im April 2022 in ⁠der Ukraine festgenommen und später in Russland wegen des Vorwurfs der Söldnertätigkeit zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Seine Familie und sein US-Anwalt bestreiten die Vorwürfe.

"ER WIRD EIN ABKOMMEN ANSTREBEN MÜSSEN"

Witkoff war am Mittwochmorgen in St. Petersburg eingetroffen, nachdem er am Dienstag in der norwegischen Hauptstadt Oslo mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie Vertretern aus Nordeuropa, der EU und der Nato beraten hatte. Ein US-Vertreter bezeichnete diese Gespräche als konstruktiv. Selenskyj habe neue Vorschläge für ein umfassendes Friedenskonzept vorgelegt, das Sicherheitsgarantien für die Ukraine und einen wirtschaftlichen Wiederaufbauplan vorsehe. Witkoff ‌strebe nun an, den Weg für direkte trilaterale Verhandlungen zwischen den USA, Russland und ‌der Ukraine zu ebnen.

Trump hatte jedoch im Vorfeld der Gespräche in Russland erneut Druck auf Selenskyj ausgeübt. "Er wird ein Abkommen anstreben müssen, weil ich nicht glaube, dass sein Volk das noch länger hinnehmen wird", sagte Trump am Dienstag vor Journalisten im Weißen Haus. Die Beziehungen zwischen Washington und Kiew haben sich deutlich verschlechtert, ⁠nachdem Trump Anfang des Monats ein Abkommen über Dieselexporte mit Russland angekündigt hat, um die Kraftstoffpreise in den USA vor den Kongresswahlen im November ‌zu senken.

Die Ukraine beklagte daraufhin Einschränkungen bei der Weitergabe von US-Geheimdienstinformationen und ⁠Störungen des militärischen Satellitensystems Starshield von SpaceX. Das "Wall Street Journal" berichtete am Mittwoch unter Berufung auf Insider, SpaceX-Chef Elon Musk habe in der vergangenen Woche eine Drosselung des Systems angeordnet, das die Ukraine zur Abwehr russischer Raketen nutzt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diesen Bericht zunächst nicht unabhängig überprüfen. US-Außenminister Marco Rubio betonte jedoch, Washington habe den Zugang der Ukraine nicht eingeschränkt.

Auch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ‌erklärte, es handele sich um eine kommerzielle Angelegenheit: "Es gibt Nutzungsbedingungen, die letztlich eingehalten ⁠werden müssen, und es steht Starlink frei, diese Entscheidungen ⁠selbst zu treffen."

"KAPITULATION VON UNS ALLEN"

Putin hat bislang kaum Bereitschaft zu Kompromissen bei seinen Kriegszielen gezeigt. Er fordert die vollständige Kontrolle über die ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk. Zudem soll die Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichten. Bei dem Treffen mit Witkoff war auch Kirill Dmitrijew anwesend, Putins Sonderbeauftragter für Investitionen und wichtigster Ansprechpartner für mögliche Finanzgeschäfte mit den USA.

Putin dankte Trump für dessen Bemühungen um eine Beilegung des Ukraine-Konflikts und betonte, Russland sei an einer Wiederherstellung der Wirtschaftsbeziehungen zu den USA interessiert. Der Kreml erklärte zudem, ein mögliches Treffen zwischen Putin und Selenskyj müsse von Beratern sorgfältig vorbereitet werden.

Bundeskanzler Friedrich Merz stellte klar, dass eine Aufgabe der Ukraine keine Option sei. Deutschland und die Europäer seien aber jederzeit zu Gesprächen bereit, sagte Merz in Berlin. "Wir leisten der Ukraine keine Unterstützung, um diesen Krieg in die Länge zu ziehen", ⁠betonte der Kanzler. "Aber eine Kapitulation – oder gar eine bedingungslose Kapitulation der Ukraine – kommt nicht infrage. Denn das wäre eine Kapitulation von uns allen." Deshalb werde man die Ukraine im eigenen Interesse weiter unterstützen.

(Bericht von Reuters, Mitarbeit Andreas Rinke in Berlin Bearbeitet von Alexander Ratz Redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)