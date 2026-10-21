WDH/Bitte nicht duschen: BVB-Profis verlassen Stadion zügig

dpa-AFX · Uhr
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(Wiederholung: Dritter Absatz, zweiter Satz: Wort "einladender" gestrichen.)

BAKU (dpa-AFX) - Den am Ausgang des Olympiastadions von Baku geparkten Bus betraten die Stars von Borussia Dortmund ungeduscht - und leisteten damit explizit den Anweisungen Folge. "Wir haben auch gestern nach dem Training nicht geduscht - und treten nun die schnelle Rückreise ins Hotel an. Uns wurde gesagt, dass wir hier nicht duschen sollen", sagte BVB-Trainer Niko Kovac nach dem 2:1 (1:1) des Bundesligisten bei Aserbaidschans Meister FK Sabah.

Book: Duschen im Hotel "etwas einladender"

Der zügige Abgang von Doppeltorschütze Serhou Guirassy und Co. in Fußball-Klamotten kam auch deshalb überraschend, weil das Nationalstadion erst 2015 fertiggestellt und für die paneuropäische EM 2021 als Spielort ausgewählt worden war. "Ich glaube, die Duschen waren etwas einladender im Hotel. Deshalb gucken wir, dass die Spieler schnell dahin kommen", sagte Dortmunds Sportdirektor Ole Book in der Interviewzone.

Präzisieren wollte Book seine Aussagen zu den Duschen nicht. "Das kann man sich ja ein bisschen ausmalen", sagte der Funktionär. Sie seien "nicht ganz so schick". Für Dortmund war der mühevolle 2:1-Erfolg beim 2017 gegründeten Club aus Aserbaidschans Hauptstadt der erste Sieg nach zuvor drei Partien ohne Erfolg./pre/DP/stk

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