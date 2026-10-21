WDH/Kreml: Russland zu Dreiertreffen mit USA und Ukraine bereit

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

(Der US-Sondergesante heißt korrekt Steve Witkoff rpt Witkoff.)

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Russland ist nach Kreml-Angaben bereit zu einer Fortsetzung dreiseitiger Gespräche mit den USA und der Ukraine im November. Das habe Präsident Wladimir Putin dem US-Sondergesandten Steve Witkoff bei ihrem Treffen in St. Petersburg signalisiert, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

"Das Thema betrifft den Aufbau eines Sicherheitssystems für Russland und die Ukraine", wurde Uschakow zitiert. Als möglichen Termin nannte er die Zeit nach dem 10. November, ein möglicher Ort könne Abu Dhabi sein. In dem Dreierformat USA, Russland und Ukraine hatte es zuletzt im Februar in Genf Gespräche gegeben, davor zweimal in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Witkoff soll nach seinem Treffen mit Putin die ukrainische Seite und die Europäer über die Ergebnisse unterrichten./fko/DP/he

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: So steht es um Teslagestern, 13:00 Uhr · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzengestern, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vor19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen