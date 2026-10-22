AKTIE IM FOKUS: Jenoptik zollen Vortagesstärke Tribut

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Jenoptik haben am Donnerstag mit gut 5 Prozent Minus wieder einiges ihrer Vortagesgewinne eingebüßt.

Aktuell kosten die Papiere der Jenaer wieder 38 Euro, nachdem sie tags zuvor zeitweise bei 40,48 Euro und damit wieder über der 50-Tage-Linie gelegen hatten. Damit bleiben sie vorerst in der breiten Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate.

Vergleichsweise positiv fiel die Reaktion des LBBW-Experten Stefan Maichl auf die Vorabzahlen und das erhöhte Profitabilitätsziel vom Vortag aus. Er hob sein Kursziel auf 52 Euro und liegt damit über dem Rekord vom Juni bei 48,42 Euro.

"Der Produktmix muss im dritten Quartal außerordentlich gut gewesen sein", so Maichl. Die zum Halbjahr erhöhte Wachstumsprognose sei allerdings diesmal unverändert geblieben. Maichl rät weiter zum Kauf./ag/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Jenoptik

Das könnte dich auch interessieren

Technologiekonzern
Jenoptik schnellt hoch - Optimistischerer Jahresausblickgestern, 12:44 Uhr · dpa-AFX
Jenoptik schnellt hoch - Optimistischerer Jahresausblick
Chipaktien wieder gefragt
SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwasgestern, 08:12 Uhr · dpa-AFX
SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: Was Profis jetzt tun19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen