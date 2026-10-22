AKTIE IM FOKUS: Moderna sacken um ein Viertel ab - Impfstoff-Daten
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Moderna sind am Donnerstag zeitweise um mehr als ein Viertel eingebrochen. Daten zu einem erwarteten personalisierten Melanom-Impfstoff von Moderna und Merck & Co waren zuvor aufgeflogen, die eigentlich erst an diesem Wochenende veröffentlicht werden sollten.
Die Wall Street reagierte enttäuscht auf die Daten. Analyst Trung Huynh von der kanadischen Bank RBC schrieb, sie würden den hohen Erwartungen nicht gerecht. Auch wenn eine Zulassung wahrscheinlich erscheine, sei ein kommerzieller Erfolg weitaus weniger sicher.
Zuletzt verloren die Moderna-Papiere noch 17 Prozent, während der Schaden für die Anleger von Merck & Co mit einem Minus von etwas weniger als 1 Prozent hinnehmbar war./ajx/he
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