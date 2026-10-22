AKTIE IM FOKUS: SAP mit weiterem Hoch seit Januar - Gesamtmarkt schwächelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Inmitten neuerlicher Marktschwäche halten sich die Aktien von SAP am Donnerstag nach ihrer Zahlenvorlage recht gut. Die Papiere der Walldorfer weiten ihre starken Xetra-Vortagesgewinne vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 0,7 Prozent auf gut 210 Euro aus und erreichen so einen weiteren Höchststand seit Januar. KI-Werte stehen wieder unter Druck, was Softwarepapieren regelmäßig eher zugute kommt.

Analyst Nicolas David von Oddo BHF hob sein SAP-Kursziel nach "weiter starker Entwicklung im dritten Quartal" auf 242 Euro an. SAP strebt nun das obere Ende seiner Umsatzzielspanne für das Gesamtjahr an. Der Experte hebt das deutliche Wachstum des so wichtigen Current Cloud Backlog (CCB), also der abgesicherten Umsätze aus Cloudverträgen, hervor./ag/jha/