Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit nächstem Dämpfer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax erhält am Donnerstag auf seiner Richtungssuche wieder einen Dämpfer. Nach Zahlen großer US-Konzerne sorgt der Technologiesektor dafür, dass die Stimmung wieder umschwenkt, nachdem die Vortagserholung dem Leitindex noch den höchsten Stand seit vier Wochen beschert hatte. Wegen eines Angriffs auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien stiegen auch die Ölpreise wieder deutlich.

Der Dax fiel im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 25.439 Punkte. Er rutschte damit wieder in Richtung seiner 100-Tage-Linie zurück, um die er in den vergangenen Tagen schon geschwankt war. Der MDax mit den mittelgroßen Werten sackte gleichzeitig um 1,4 Prozent auf 30.216 Zähler ab.

Gute Zahlen des Dax-Schwergewichts SAP konnten die internationale Technologie-Schwäche nicht aufwiegen. Die Erholung des Nasdaq 100 hatte am Vorabend in New York schon an Schwung verloren und über Nacht ging es für technologielastige Asien-Indizes wie den japanischen Nikkei 225 oder den südkoreanischen Kospi wieder merklich bergab./tih/stk