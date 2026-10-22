AKTIEN IM FOKUS: Hermes-Zahlen versetzen Luxussektor weiteren Stoß

dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
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PARIS (dpa-AFX) - Luxuswerte haben am Donnerstag stärker nachgegeben. Mit den Zahlen von Hermes erhielt der Sektor einen erneuten Dämpfer. Die Aktie des französischen Unternehmens büßte 5,3 Prozent ein und bewegte sich damit im Bereich der Jahrestiefs. Sie steuert nach Monaten der Schwäche auf eine Kurshalbierung seit Jahresbeginn zu. Auch LVMH , Kering und andere Werte des Sektors gaben stärker als der Gesamtmarkt nach.

Nach Ansicht der Analysten von Bernstein unterstrichen die Quartalszahlen von Hermes das schwierige Marktumfeld. Die Experten von RBC sprachen von einem durchwachsenen Zahlenwerk, wobei der Umsatz unter den Erwartungen geblieben sei. Außer Europa hätten sich die relevanten Absatzregionen schwächer als gedacht entwickelt. Dies dürfte zu weiter sinkenden Konsensschätzungen führen./mf/jha/

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