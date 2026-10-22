Aktien New York: Tech-Größen überzeugen nicht - Nasdaq-Erholung wieder vorbei

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NEW YORK (dpa-AFX) - Deutlich gestiegene Ölpreise und negativ aufgenommene Aussagen von Tech-Größen wie Meta , Tesla , Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung geben der Nasdaq-Börse am Donnerstag wieder einen kräftigen Dämpfer. Mit der Erholung vom Vortag ist es somit schnell wieder vorbei.

Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor wenige Minuten nach dem Börsenstart 1,74 Prozent auf 29.303 Punkte. Für den in diesem Monat im Vergleich deutlich besser laufenden Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,24 Prozent auf 52.730 Zähler nach unten. Der marktbreite und mit Techwerten gespickte S&P 500 sank um 0,86 Prozent auf 7.690,21 Punkte.

Weitere Pläne von Meta zur Aufstockung der Investitionen schürten abermals Befürchtungen, dass die Technologiegiganten in einem bereits gesättigten Markt mehr Anleihen für den Ausbau der KI-Infrastruktur auflegen werden. Allein Meta steckt in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur.

"Die Botschaft scheint immer deutlicher zu werden: Der Markt ist nach wie vor bereit, hohe Investitionen in KI zu belohnen, stellt jedoch immer höhere Anforderungen an die Renditen", sagte Santiago Mateo, Leiter des Aktienbereichs der CaixaBank AM. "Die Anleger wollen Nachweise dafür, dass sich die Investitionen in ein stärkeres Wachstum, eine bessere Monetarisierung und letztendlich in Gewinnen niederschlagen."/ajx/he

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