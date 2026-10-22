ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für SAP auf 240 Euro - 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 205 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern für das dritte Quartal hätten die jüngst signalisierte positive Dynamik des Softwarekonzerns bestätigt, schrieb Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die besser als erwartet ausgefallenen Eckdaten dürften damit die Bedenken der Anleger hinsichtlich einer kurzfristigen Kosteninflation im KI-Bereich etwas zerstreuen. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Margenprognosen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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