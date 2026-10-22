ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel auf 197 Euro

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 157 auf 197 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Es sei wieder an der Zeit zu kaufen, da die Erwartungen an den Brillenkonzern zumindest für 2026 und 2027 inzwischen genug korrigiert hätten, begründete Falko Friedrichs seine am Donnerstag vorliegende Neuberwertung. Das dritte Quartal habe gezeigt, dass das Kerngeschäft trotz des schwierigen Umfelds organisch weiter robust wachse. Dazu habe sich das Geschäft mit Smartbrillen ein wenig beschleunigt. Für dessen langfristige Aussichten bleibe er zwar skeptisch. Doch erschienen die Konsensschätzungen hier inzwischen deutlich realistischer./rob/gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET

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