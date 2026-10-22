ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Deutsche Börse auf 339 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 313 auf 339 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET

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