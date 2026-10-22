ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt L'Oreal auf 'Hold' - Ziel 361 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 361 Euro belassen. David Hayes nannte am Donnerstag den Quartalsbericht des Kosmetikherstellers beeindruckend. Das Papier sei hoch bewertet, dies sei gerechtfertigt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben