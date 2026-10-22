ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe unbestreitbar stark abgeschnitten und auf den ersten Blick durch die Bank positiv überrascht, schrieb Charles Brennan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Geschäftsentwicklung unterstreiche die Dynamik der Cloud-Transformation und entkräfte die Sorgen vor einer KI-Disruption des Kerngeschäft. Für die zuletzt gut gelaufenen Aktien sei allerdings keine Trendumkehr in Sicht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP

Das könnte dich auch interessieren

Elon Musk bestätigt Gerüchte
Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschlussgestern, 04:14 Uhr · dpa-AFX
Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschluss
Allianz mit Telefonica, Vodafone und Orange
Deutsche Telekom plant europäisches Satellitennetz19. Okt. · Reuters
T-Logo der Deutschen Telekom an einer Gebäudefassade
Wall Street
Nasdaq weiter stabilisiert dank SpaceX und Supermicrogestern, 12:37 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Nach Quartalszahlen
Musk schwärmt nach Tesla-Gewinneinbruch von Roboternheute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Musk schwärmt nach Tesla-Gewinneinbruch von Robotern
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: Was Profis jetzt tun19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen