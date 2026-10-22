ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 100 Franken

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Nach starken Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns habe das Management auf der Telefonkonferenz zuversichtliche Botschaften vermittelt, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Demnach dürften eine verbesserte Umsetzung und Innovationen zu Marktanteilsgewinnen führen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:13 / BST

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