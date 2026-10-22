ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 430 Dollar - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-MobilitätBatterien
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 415 auf 430 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des E-Autobauers seien insgesamt positiv ausgefallen, schrieb Rajat Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei vor allem auf eine besser als erwartete Bruttomarge im Automobilbereich und die zunehmende Dynamik im Bereich Autonomes Fahren zurückzuführen, auch wenn die kurzfristige finanzielle Entwicklung weiterhin von steigenden Betriebskosten und einem hohen Investitionsrhythmus geprägt sei. Das Kursziel erhöhte er wegen eines veränderten Bewertungsschemas und einer mittlerweile gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer Verschmelzung mit SpaceX./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:15 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tesla
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Nach Quartalszahlen
Musk schwärmt nach Tesla-Gewinneinbruch von Roboternheute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Musk schwärmt nach Tesla-Gewinneinbruch von Robotern
Elon Musk bestätigt Gerüchte
Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschlussgestern, 04:14 Uhr · dpa-AFX
Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschluss
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: Was Profis jetzt tun19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen