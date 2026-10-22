ANALYSE-FLASH: RBC belässt Kering auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag nach dem Bericht des Luxusartikel-Herstellers. Den Rückgang im Gucci-Einzelhandel habe der Großhandel ausgeglichen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Kering

Das könnte dich auch interessieren

Maue China-Nachfrage
Hermes-Zahlen versetzen Luxussektor weiteren Stoßheute, 07:52 Uhr · dpa-AFX
Hermes-Zahlen versetzen Luxussektor weiteren Stoß
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Raketen, Satelliten, Komponenten
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativeheute, 14:40 Uhr · onvista
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen