ANALYSE-FLASH: RBC belässt Kering auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro
dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag nach dem Bericht des Luxusartikel-Herstellers. Den Rückgang im Gucci-Einzelhandel habe der Großhandel ausgeglichen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:20 / EDT
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativeheute, 14:40 Uhr · onvista
PlusRaketen, Satelliten, Komponenten
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
PlusKurs büßte 2026 ein Fünftel ein