APA ots news: Czernohorszky ad Netzkosten-Anstieg: Stilllegung der Gasnetze...

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

APA ots news: Czernohorszky ad Netzkosten-Anstieg: Stilllegung der Gasnetze würde Kosten für Haushalte drosseln

Wien (APA-ots) - Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky untermauert  
angesichts des 
erneuten Anstiegs der Gasnetzkosten die Notwendigkeit einer 
Stilllegung aller nicht mehr benötigten Gasnetze: "Zwar steigen die 
Kosten in Wien weniger stark als in anderen Bundesländern, trotzdem 
ist auch dieser Anstieg wieder eine Mehrbelastung für Wiens 
Haushalte. Eine der wichtigsten Maßnahmen, um Netzkosten-Anstiege bei 
gleichzeitig steigenden Gas- und Ölpreisen zu vermeiden, ist die 
Stilllegung unwirtschaftlicher Gasnetze", sagt Czernohorszky, der den 
zuständigen Bundesminister Hattmannsdorfer auffordert, rasch das EU- 
Gas- und Wasserstoffpaket umzusetzen und damit die entsprechende 
Grundlage für die Gasnetzstilllegung zu schaffen." 

Zwtl.: Gasausstieg und Netzstilllegung sorgen für Preisstabilität 

Für langfristige Preisstabilität könne die Gasnetzstilllegung vor 
allem in Kombination mit einem Aus für fossile Energie bringen, 
betont Czernohorszky. Die Preise für Haushaltsenergie seien im 
September um 15,1 Prozent gestiegen, Treiber waren einmal mehr 
fossile Energieträger. "Der Gasausstieg bringt Sicherheit und 
Kontrolle über unsere Energiepreise. Solange wir fossil heizen und 
von ausländischen Energielieferanten abhängig sind, sind wir starken 
Preisschwankungen ausgesetzt." 

Zwtl.: Wiener Klimaschutz weg zeigt Erfolge 

Seit der Beschlussfassung des ersten Wiener Klimafahrplans ist in 
Wien viel in Bewegung gekommen: Emissionen wurden reduziert, 
erneuerbare Energie ausgebaut, Gebäude und öffentlicher Raum 
klimafitter gemacht und der Schutz vor den Folgen des Klimawandels 
verstärkt: Seit 2005 sind die Treibhausgasemissionen innerhalb der 
Wiener Stadtgrenzen von 8,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten auf 5,9 Mio. 
Tonnen gesunken. Das entspricht einer Reduktion von 30 Prozent. 
Besonders seit dem Beschluss des Wiener Klimafahrplans im Jahr 2022 
hat sich diese Reduktion beschleunigt. Im Zeitraum 2019 bis 2024 ist 
die Treibhausgasreduktion fast dreimal so hoch wie in den 15 Jahren 
davor. Insbesondere in den Bereichen der Strom- und 
Fernwärmeerzeugung und im Gebäudesektor konnten große Reduktion 
erzielt werden (46 Prozent und 41 Prozent). Gleichzeitig ist die 
Erzeugung von erneuerbarem Strom ist in den letzten 20 Jahren um rund 
50 Prozent gestiegen, während im selben Zeitraum die fossile 
Produktion um 45 Prozent zurückgegangen ist. Auch der 
Endenergieverbrauch pro Kopf sank im Vergleich zu 2005 bereits um 
mehr als ein Drittel (rund 33 bis 35 Prozent). 

Zwtl.: Wien setzt Klimafahrplan fort, öffentliche Auflage startete 

Wien setzt auf Klimaneutralität bis 2040 und hat das im ersten 
Klimagesetz Österreichs festgelegt. Der richtungsgebende Wiener 
Klimafahrplan wird im Frühjahr erstmals fortgeschrieben, die 
öffentliche Auflage hat vor kurzem begonnen. Im Fokus steht weiterhin 
die Klimaneutralität bis 2040, Schwerpunkte werden unter anderem auf 
den Themenfeldern Hitzeschutz und Kreislaufwirtschaft liegen. 

Zwtl.: Bund gefragt: Auch Novellen gefordert 

Damit Wien seine Klimaziele erreichen kann, gibt es auch Bedarf 
an gewissen Regelungen auf Bundesebene; z.B. Konkretisierungen des 
Erneuerbare-Wärme-Gesetzes; des Mineralrohstoffgesetzes, Anpassungen 
im Mietrechtsgesetz, im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und im 
Wohnungseigentumsgesetz 2002, ein "Right-to-Plug" (Recht auf 
Ladeinfrastruktur) auch im Miet- und Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, 
die Prüfung von sogenannten "Zero-Emission-Zonen" und eine Reform des 
Abfallwirtschaftsgesetzes. 

Rückfragehinweis: 
   Pedram Seidi 
   Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky 
   Pressesprecher 
   Telefon: +43 1 4000 83270 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0104    2026-10-22/11:11
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: Was Profis jetzt tun19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen