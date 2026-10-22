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APA ots news: OeNB: Finanzvermögen der Haushalte übersteigt erstmals eine Billion Euro

Wertpapiere gewinnen weiter an Bedeutung; Finanzkompetenz in  
Österreich auf hohem Niveau, aber mit Lücken im Detail 

Wien (APA-ots) - Die von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) heute  
veröffentlichten Daten zum Finanzverhalten der Haushalte zeigen: 
Erstmals verfügen die privaten Haushalte in Österreich über ein 
Finanzvermögen von mehr als einer Billion Euro. Während die Sparquote 
2025 mit 9,7 % auf hohem Niveau war, dürfte sie 2026 auf 8,4 % 
sinken. Wertpapiere gewinnen für die Vermögensbildung zunehmend an 
Bedeutung. Ihr Anteil am Finanzvermögen der Haushalte hat sich 
innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt. Gleichzeitig weist 
eine aktuelle OeNB-Erhebung auf eine insgesamt hohe Finanzkompetenz 
der Bevölkerung hin, zeigt aber auch Wissenslücken bei einzelnen 
Finanzthemen. 

Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der OeNB, unterstreicht: 
"Die österreichischen Haushalte besitzen erstmals mehr als eine 
Billion Euro an Finanzvermögen und sind in den vergangenen zehn 
Jahren auch real wohlhabender geworden. Dabei verändert sich auch, 
wie die Österreicherinnen und Österreicher anlegen: Das Sparbuch 
bleibt wichtig, aber immer mehr Geld fließt in Wertpapiere und Fonds. 
Gleichzeitig ist dieser Wohlstand nicht gleich verteilt, sehr viele 
haben überhaupt nicht die Möglichkeit zu sparen und anzulegen." 

OeNB-Direktor Josef Meichenitsch erläutert: "Unsere Befragung zur 
Finanzkompetenz im Land zeigt ein stabil hohes Niveau mit 69 
erreichten von 100 möglichen Punkten. Das ist ein gutes Zeichen, weil 
Finanzbildung heute zu einer ordentlichen Allgemeinbildung gehört wie 
Lesen, Schreiben und Rechnen." Und weiter: "Wir sehen, dass die 
Bedeutung von Fonds, Aktien und Anleihen beim Sparen ansteigt. Da 
gibt es bei einigen Fragen noch Wissenslücken, die wir adressieren 
wollen." 

Zwtl.: Finanzvermögen erreicht historischen Höchststand 

Das Finanzvermögen der Haushalte in Österreich überstieg erstmals 
eine Billion Euro (Q2 2026: 1.011 Mrd EUR; +7 % gegenüber dem Vorjahr 
). Den größten Anteil daran haben Einlagen (34 %), gefolgt von 
Beteiligungen (24 %), beispielsweise an GmbHs oder Privatstiftungen, 
sowie Wertpapieren (24 %). In den letzten zehn Jahren ist das 
Finanzvermögen um 60 % gewachsen und hat sich in der Zusammensetzung 
verändert. Bankeinlagen bleiben zwar die größte Vermögenskategorie 
mit rund 341 Mrd EUR, der Vermögensaufbau erfolgt aber zunehmend über 
Beteiligungen und Wertpapiere. 

Zwtl.: Sparquote sinkt, bleibt aber weiter auf hohem Niveau 

Die Sparquote sank im Gesamtjahr 2025 um 1,8 Prozentpunkte auf 
9,7 % (WIFO-Prognose für Q2 2026: 8,4 %). Gründe für die weiterhin 
hohe Sparneigung der privaten Haushalte im Jahr 2025 liegen neben der 
geopolitischen Lage und der schwachen Konjunktur auch in höheren 
Zinsen, die das Sparen wieder attraktiver machten. 

Zwtl.: Verschuldung unter dem Euroraum-Durchschnitt 

Die Finanzverpflichtungen der österreichischen Haushalte beliefen 
sich im Jahr 2025 auf 213 Mrd EUR (+1 % gegenüber dem Vorjahr). Die 
Wohnbaukredite stagnierten in diesem Zeitraum, nahmen aber im ersten 
Halbjahr 2026 wieder Fahrt auf. Im Juni 2026 lag die Verschuldung bei 
214 Mrd EUR. Die Verschuldung in Relation zum Finanzvermögen 
österreichischer Haushalte ist mit 21 % im Vergleich zum Euroraum (26 
%) relativ gering und hat im Jahresvergleich sogar abgenommen, da das 
Finanzvermögen stärker wuchs als die Kredite. 

Zwtl.: Wertpapiersparen abhängig von Einkommen und Finanzkompetenz 

Wertpapiere stehen bei privaten Haushalten zunehmend hoch im 
Kurs. Investmentfondsanteile sind die beliebteste Form der 
Wertpapierveranlagung. Mit 132 Mrd EUR entfielen im Juni 2026 mehr 
als die Hälfte der Wertpapierbestände auf Investmentfonds, gefolgt 
von börsennotierten Aktien (63 Mrd EUR) und verzinslichen 
Wertpapieren (47 Mrd EUR). 

Die repräsentative Erhebung der OeNB-Finanzbildung "Austrian 
Survey of Financial Literacy" unterstreicht die Bedeutung der 
finanziellen Möglichkeiten und der Finanzkompetenz für das 
Wertpapiersparen: Während 57 % der Personen mit hohem Einkommen und 
hoher Finanzkompetenz angaben, im vergangenen Jahr mit Wertpapieren 
gespart zu haben, waren es nur 14 % der Personen mit niedrigem 
Einkommen und geringer Finanzkompetenz. Es zeigt sich auch, dass 
Investor:innen Wissensfragen mit Investitionsbezug deutlich häufiger 
korrekt beantworten. Jedoch zeigen sich auch unter Investor:innen 
Wissenslücken: Fast 30 % wissen etwa nicht, dass man mit dem Kauf 
einer Anleihe zum:r Kreditgeber:in wird. 

Zwtl.: Ergebnisse der OeNB-Erhebung als Auftrag für die Finanzbildung 

In der repräsentativen Bevölkerungsbefragung erreichten 
Österreicher:innen durchschnittlich 69 von 100 möglichen Punkten im 
Score der Finanzkompetenz (Financial Literacy Score) der OECD und 
zeigen dabei Stärken im alltäglichen Umgang mit Geld, Schwächen bei 
komplexeren Wissensinhalten und beim vorausschauenden 
Finanzverhalten. Finanzkompetenz geht zwar mit höherem finanziellen 
Wohlbefinden einher, garantiert es aber nicht. 

Mit durchschnittlich geringeren Werten bei der Finanzkompetenz 
als der Bevölkerungsdurchschnitt ergeben sich als wichtige 
Zielgruppen für Finanzbildungsmaßnahmen Personen mit niedrigem 
Bildungsabschluss, Personen mit geringem Einkommen, junge Personen 
sowie Personen in Singlehaushalten. Nach wie vor bleibt auch im 
Finanzwissen ein Gender Gap bestehen, der sich allerdings im 
Vergleich zur Erhebung 2023 tendenziell verringert hat. Dennoch 
schneiden Frauen im Durchschnitt noch immer schlechter ab und 
erreichen die maximale Punktezahl seltener (16 %) als Männer (25 %). 

Die aktuellen Ergebnisse der OeNB-Erhebung sind auch Auftrag im 
Rahmen der neue Nationale Finanzbildungsstrategie, die gerade vom 
Bundesministerium für Finanzen veröffentlicht wurde. 

Weitere Infos: 

OeNB Report "International Survey of Adult Financial Literacy 
2026: First results for Austria" (Chiara Lari, Valentin Voith, 
Maximilian Zieser) 

OeNB aktuell "Neue Nationale Finanzbildungsstrategie 2027-2035 
beschlossen" 

1. ^ 

Der Haushaltssektor inkludiert private Haushalte, Selbstständige, 
Einzelunternehmen, institutionelle Haushalte (z. B. Menschen, die in 
Altenheimen leben) und private Organisationen ohne Erwerbszweck 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0072    2026-10-22/10:04
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