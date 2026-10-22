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APA ots news: UBM platziert erfolgreich neuen Green Bond im Gesamtvolumen von 58 Mio.

Wien (APA-ots) - - 

Hohe Umtauschquote von 36 % reduziert Anleihefälligkeiten 2027 
auf rund  32 Mio. - keine weiteren fälligen Anleihen-Rückzahlungen 
bis Oktober 2029 

- 

 40 Mio. an neuem Kapital eingeworben - Barzeichnung vorzeitig 
geschlossen 

- 

Erzieltes Gesamtvolumen unterstreicht Attraktivität der UBM- 
Anleihen am Kapitalmarkt 

Mit der erfolgreichen Platzierung des UBM Green Bonds 2026-2031 ( 
ISIN: AT0000A3XJY7) unterstreicht UBM, dass sie auch in einem von 
erhöhter Volatilität geprägten Anleihemarktumfeld weiterhin als 
verlässliche Emittentin wahrgenommen wird. 

Im Rahmen des Umtauschangebots wurden rund  18 Mio. Nominale 
bzw. 36 % des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 
2026 getauscht. Damit sind 2027 nur noch Anleihen im Nominale von 
insgesamt  32 Mio. zur Rückzahlung fällig. Zusätzlich wurden im 
Rahmen der Barzeichnung  40 Mio. Nominale an neuem Kapital 
eingeworben. Mit diesem Kapital werden förderfähige Projekte 
refinanziert; das dadurch freiwerdende Kapital fließt in den weiteren 
Ausbau der Pipeline im Bereich Bezahlbares Wohnen. 

Inklusive Umtausch wurde damit ein Anleihevolumen von insgesamt  
58 Mio. auf den Märkten platziert. 

"Der Kapitalmarkt ist und bleibt eine zentrale Finanzierungssäule 
der UBM", bestätigt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development 
AG. "Besonders erfreulich ist das gestiegene Interesse 
internationaler Investoren, insbesondere aus Osteuropa, wo wir uns 
über unsere Produkte hinaus auch als Emittentin einen Namen gemacht 
haben." Abschließend ergänzt Thate: "Durch die weitere Glättung 
unseres Rückzahlungsprofils fällt die nächste größere 
Anleiherückzahlung mit einem Volumen von  93 Mio. erst wieder im 
Oktober 2029 an." 

Der UBM Green Bond 2026-2031 wurde in Österreich, Deutschland und 
Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots 
und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur 
Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2026. 
Die Zulassung des UBM Green Bonds 2026-2031 zum Handel im Amtlichen 
Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse sowie dessen Einbeziehung 
in das Open Market-Segment Quotation Board der Frankfurter 
Wertpapierbörse sind beabsichtigt. 

Die Raiffeisen Bank International AG fungierte als Sole Global 
Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets 
GmbH als Joint Bookrunner. UBM wurde von den KWR- 
Kapitalmarktrechtsexperten Christian Temmel und Christian Knauder- 
Sima und ihrem Team beraten, die Raiffeisen Bank International AG 
sowie Montega Markets GmbH wurden vom Kapitalmarktteam von Wolf 
Theiss um Claus Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt. 

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau- 
Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment 
auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus 
tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit 
Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren 
Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle 
Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime 
Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten 
Transparenzanforderungen. 

Disclaimer : Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 
2017/1129 ( Prospektverordnung ) und der Delegierten Verordnung (EU) 
2019/979, in der jeweils geltenden Fassung, und stellt weder ein 
Angebot zum Verkauf oder Umtausch noch eine Aufforderung zum Kauf 
oder Umtausch oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und ist nicht 
in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen 
dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg 
verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung 
oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich 
von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die 
hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen 
insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf bzw Umtausch 
oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf bzw Umtausch 
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, 
Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und 
Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder 
eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote 
der Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2026-2031 ( 2026 
UBM-Teilschuldverschreibungen ) erfolgen ausschließlich in 
Österreich, Deutschland und Luxemburg ( Angebot ) an dort ansässige 
Anleger auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten 
Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und 
Ergänzungsblätter), der von der FMA am 28.09.2026 gebilligt, in der 
vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie 
der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum 
Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der Prospekt ). Die Billigung 
des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen 2026 UBM- 
Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner 
Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der 
Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü "investor 
relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht worden und ist am 
Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos 
erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 2026 UBM- 
Teilschuldverschreibungen sind ausschließlich die Angaben im Prospekt 
verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. 
Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen 
das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder 
Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital 
zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Victor-Leon Eggenberger 
    
   Head of Investor Relations & ESG 
    
   UBM Development AG 
    
   Mob.: + 43 664 80 1873 104 
    
   Email: victor-leon.eggenberger@ubm-development.com 
    
   Johannes Stühlinger 
    
   Head of Corporate Communications 
    
   UBM Development AG 
    
   Mob.: + 43 664 80 1873 184 
    
   Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com 

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OTS0008    2026-10-22/07:54
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