Axel Springer: Wären theoretisch am Europa-Geschäft von TikTok interessiert

Frankfurt/Berlin, 22. ⁠Okt (Reuters) - Der Medienkonzern Axel Springer wäre nach eigenen Angaben grundsätzlich an einem Einstieg in das europäische Geschäft der umstrittenen Kurzvideo-Plattform TikTok interessiert. Allerdings stelle sich diese Frage derzeit nicht, erklärte der Berliner Verlag am Donnerstag und reagierte ‌damit auf einen Bericht der "Financial Times". Diese hatte berichtet, Vorstandschef und Großaktionär Mathias Döpfner habe dem US-Botschafter in Frankreich, Charles Kushner, vorgeschlagen, dass ⁠Springer an ⁠einem Deal zum Kauf des europäischen Geschäfts der chinesischen App beteiligt werde. Die Zeitung berief sich auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

"Wie aus seinen öffentlichen Äußerungen hervorgeht, hat sich Mathias Döpfner stets für eine europäische Lösung für TikTok nach amerikanischem Vorbild eingesetzt", sagte ein Springer-Sprecher dazu. "Wäre ‌eine solche Lösung zustande gekommen, hätte Axel ‌Springer die Gelegenheit begrüßt, als bedeutender europäischer Medienakteur daran teilzuhaben."

DÖPFNER KRITISIERT TIKTOK ALS GEFÄHRLICHE PROPAGANDAMASCHINE

Der chinesische TikTok-Eigentümer ByteDance hatte im Januar eine Vereinbarung zur Gründung eines ⁠mehrheitlich in US-Besitz befindlichen Gemeinschaftsunternehmens abgeschlossen. Damit sollte ein Verbot der beliebten ‌Kurzvideo-App mit Millionen von Nutzern in ⁠den USA abgewendet und Sicherheitsbedenken von US-Politikern wegen des chinesischen Eigentümers ausgeräumt werden. Eine ähnliche Lösung für Europa zeichnet sich allerdings nicht ab.

Als Reaktion auf den Zeitungsbericht erklärte ByteDance mit Blick auf ‌einen potenziellen Deal: "Das ist frei ⁠erfunden und nicht einmal einen Kommentar ⁠wert."

Döpfner hat TikTok in der Vergangenheit wiederholt massiv kritisiert und gewarnt, dass Antisemitismus auf sozialen Medien konsequent eingedämmt werden müsse. "Vor allem TikTok ist heute eine der gefährlichsten Propagandamaschinen zur Verstärkung extremistischer Inhalte", sagte der Manager etwa im Mai in einer Rede vor dem World Jewish Congress in Genf. "In Amerika ist TikTok dazu gezwungen worden, an nichtchinesische Eigentümer verkauft zu werden - Europa sollte diesem Beispiel folgen."

(Bericht von Klaus Lauer ⁠und Olaf Brenner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)