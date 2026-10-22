Barclays steigert Gewinn weniger als gedacht - Investmentbank enttäuscht

LONDON (dpa-AFX) - Höhere Erträge in mehreren Sparten haben der britischen Bank Barclays im dritten Quartal mehr Gewinn beschert. Mit 1,65 Milliarden britischen Pfund (knapp 2 Mrd Euro) entfiel auf die Aktionäre 13 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten sich jedoch noch höhere Erträge und vor Steuern auch mehr Gewinn ausgerechnet. Auch die besonders beäugte Investmentbank des Hauses verfehlte mit ihren Erträgen die Erwartungen von Experten. Bankchef C. S. Venkatakrishnan kündigte nun einen Aktienrückkauf über eine halbe Milliarde Pfund an.

Im dritten Quartal steigerte Barclays die gesamten Erträge um drei Prozent auf knapp 7,4 Milliarden Pfund. Besonders die Vermögensverwaltung für reiche Kunden sowie das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden in Großbritannien legten zu. In der Investmentbank und dem Privatkundengeschäft in den USA stagnierten die Erträge hingegen etwa. Allerdings legte Barclays insgesamt weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück, was dem Gewinn zugute kam.

Venkatakrishnan sieht die Bank damit auf gutem Weg zu ihren Zielen für die Jahre 2026 bis 2028./stw/stk