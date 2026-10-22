BASF-Chef wirbt für Evonik-Übernahme: "Starke deutsche Antwort"

Frankfurt, 22. Okt (Reuters) - ⁠Mit weitreichenden Job- und Standortgarantien wirbt BASF-Chef Markus Kamieth für eine Übernahme des Konkurrenten Evonik. Ein Zusammenschluss sei eine "starke deutsche Antwort auf den globalen Wettbewerb", erklärte Kamieth in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft. Angesichts der wachsenden Konkurrenz aus Asien und dem Nahen Osten müsse sich die deutsche Industrie konsolidieren, bevor ‌sie von ausländischen Investoren aufgekauft werde. "Jetzt zählt's. Alleine kleiner oder gemeinsam größer denken." Um Vorbehalte im Ruhrgebiet abzubauen, verwies er auf seine Herkunft: Als Sohn eines Bergmanns, geboren in Dinslaken und ⁠mit Studienzeit ⁠in Essen, verstehe er die Sorgen der Menschen in Nordrhein-Westfalen vor der geplanten Übernahme.

Evonik befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Umbau, in dessen Zuge bis 2029 Tausende Stellen wegfallen könnten. Um Bedenken zu zerstreuen, machte der BASF-Chef weitreichende Zusagen. "Betriebsbedingte Kündigungen blieben bis 2032 ausgeschlossen", versicherte Kamieth. "Tarifverträge und Sozialpartnerschaft bleiben unangetastet." Essen und Nordrhein-Westfalen würden als Standort mit mindestens einem Vorstandsressort wichtig bleiben. Mit ‌Blick auf die von Evonik zum Verkauf gestellten Chemieparks mit ‌rund 3500 Beschäftigten stellte Kamieth in Aussicht: "Wir glauben, dass wir die Parks in Marl und Wesseling selbst auch weiter betreiben könnten." Über den BASF-Verbund könnten Vorprodukte günstiger und zuverlässiger bezogen werden.

BASF und Evonik hatten im ⁠September Sondierungsgespräche bestätigt. Evonik wies aber einen ersten Übernahmevorstoß im Volumen von rund 14 Milliarden Euro Insidern ‌zufolge als zu niedrig zurück. Mit der Sache ⁠vertrauten Personen zufolge bot BASF rund 22,15 Euro je Evonik-Aktie. Am Donnerstag verloren die Papiere zeitweilig bis zu vier Prozent auf 20,02 Euro.

Eine Schlüsselrolle bei einer möglichen Transaktion fällt der RAG-Stiftung zu, die rund 43 Prozent an dem Essener Unternehmen hält. In dem ‌von Politikern und Gewerkschaftern geprägten Kuratorium der Stiftung ⁠wurde die Offerte Insidern zufolge bereits beraten. ⁠Kamieth wandte sich direkt an den Großaktionär: Ein Verkauf sei eine Gelegenheit, den Stiftungszweck - die Finanzierung der Ewigkeitslasten des Steinkohlebergbaus - auch in Zukunft bestmöglich zu erfüllen. BASF sei zu Gesprächen bereit, betonte der Konzernchef, schränkte jedoch ein: "Einen Zusammenschluss wird es aber nicht um jeden Preis geben."

Das Handelsblatt berichtete unterdessen unter Berufung auf mit den Überlegungen vertraute Personen, dass Evonik eine Übernahme des US-Konkurrenten Ashland prüft und sich seit Längerem mit dem Konzern befasst. Die Prüfung habe deutlich vor dem Vorstoß von BASF begonnen. "Giftpillen machen wir nicht", zitierte die Zeitung aus Konzernkreisen. BASF ⁠wollte sich dazu nicht äußern. Evonik lehnte eine Stellungnahme ab.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)