BASF wirbt mit Jobgarantien für Evonik-Übernahme - "Gestalten wir das selbst?"

Frankfurt, 22. ⁠Okt (Reuters) - Der Chemiekonzern BASF wirbt mit weitreichenden Jobgarantien für eine Übernahme des Konkurrenten Evonik. "Betriebsbedingte Kündigungen blieben bis 2032 ausgeschlossen", versicherte BASF-Chef Markus Kamieth in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft. "Tarifverträge und Sozialpartnerschaft bleiben unangetastet." Zudem stellte er in Aussicht, dass Essen und Nordrhein-Westfalen als Standort ‌mit mindestens einem Vorstandsressort wichtig bleiben. Mit Blick auf die von Evonik zum Verkauf gestellten Chemieparks mit rund 3500 Beschäftigten fügte Kamieth hinzu: "Wir glauben, dass wir die ⁠Parks in ⁠Marl und Wesseling selbst auch weiter betreiben könnten."

Mit dem Vorstoß reagiert der Ludwigshafener Chemieriese auf Bedenken von Gewerkschaften und der nordrhein-westfälischen Landespolitik. Kamieth warb in dem Video eindringlich für einen nationalen Schulterschluss: "Eine starke Chemie in Deutschland ist die richtige Antwort auf den globalen Wettbewerb." Die Branche verändere sich rasant und konsolidiere sich ohnehin. "Die Frage ‌ist: Gestalten wir das selbst? (...) Oder warten wir, bis ‌europäische Chemieunternehmen am Weltmarkt überholt oder weiter von ausländischen Investoren aufgekauft werden?"

BASF und Evonik hatten im September Sondierungsgespräche bestätigt. Evonik wies aber einen ersten Übernahmevorstoß im Volumen von rund 14 ⁠Milliarden Euro Insidern zufolge als zu niedrig zurück. Mit der Sache vertrauten Personen zufolge ‌bot BASF rund 22,15 Euro je Evonik-Aktie. Am ⁠Donnerstag verloren die Papiere rund 1,3 Prozent auf 20,62 Euro.

Eine Schlüsselrolle bei einer möglichen Transaktion fällt der RAG-Stiftung zu, die rund 43 Prozent an dem Essener Unternehmen hält. Kamieth wandte sich direkt an den Großaktionär, der für ‌die Ewigkeitslasten des Steinkohlebergbaus aufkommen muss. Ein ⁠Verkauf sei für die Stiftung eine ⁠Gelegenheit, ihren Zweck auch in Zukunft bestmöglich zu erfüllen. BASF sei zu Gesprächen bereit, betonte der Konzernchef, schränkte jedoch ein: "Einen Zusammenschluss wird es aber nicht um jeden Preis geben."

Das Handelsblatt berichtete unterdessen unter Berufung auf mit den Überlegungen vertraute Personen, dass Evonik eine Übernahme des US-Konkurrenten Ashland prüft und sich seit Längerem mit dem Konzern befasst. Die Prüfung habe deutlich vor dem Vorstoß von BASF begonnen. "Giftpillen machen wir nicht", zitierte die Zeitung aus Konzernkreisen. BASF wollte sich dazu nicht äußern. ⁠Evonik lehnte eine Stellungnahme ab.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)