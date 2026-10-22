Frankfurt, ⁠22. Okt (Reuters) - BioNTech treibt die Entwicklung einer Therapie gegen eine aggressive Form von Brustkrebs in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Gilead voran. Die beiden ‌Unternehmen vereinbarten eine klinische Phase-3-Studie, wie BioNTech am Donnerstag mitteilte. Dabei soll der Hoffnungsträger Pumitamig ⁠der Mainzer ⁠in Kombination mit einem Medikament von Gilead bei sogenanntem dreifach negativen Brustkrebs getestet werden. Dafür wird eine bereits laufende globale Studie angepasst. Anstelle einer klassischen Chemotherapie kommt nun ‌das Gilead-Mittel Sacituzumab Govitecan als ‌Kombinationspartner zum Einsatz. Dieses etabliere sich zunehmend als neuer Behandlungsstandard.

BioNTech leitet die Studie weiterhin. Gilead stellt ⁠sein Medikament zur Verfügung. Dreifach negativer Brustkrebs macht ‌etwa zehn bis 15 ⁠Prozent aller invasiven Brustkrebsfälle aus. Die Tumorform gilt als besonders aggressiv, wächst schnell und bildet häufig Metastasen. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei ‌Patientinnen mit fortgeschrittener ⁠Erkrankung liegt BioNTech zufolge bei ⁠15 Prozent. Der in der Studie eingesetzte Wirkstoff Pumitamig wird von BioNTech gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb entwickelt. Er zielt darauf ab, die Fähigkeit des Immunsystems zur Zerstörung von Tumorzellen wiederherzustellen.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)