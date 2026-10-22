BioNTech kooperiert bei Brustkrebs-Studie mit Gilead
Frankfurt, 22. Okt (Reuters) - BioNTech treibt die Entwicklung einer Therapie gegen eine aggressive Form von Brustkrebs in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Gilead voran. Die beiden Unternehmen vereinbarten eine klinische Phase-3-Studie, wie BioNTech am Donnerstag mitteilte. Dabei soll der Hoffnungsträger Pumitamig der Mainzer in Kombination mit einem Medikament von Gilead bei sogenanntem dreifach negativen Brustkrebs getestet werden. Dafür wird eine bereits laufende globale Studie angepasst. Anstelle einer klassischen Chemotherapie kommt nun das Gilead-Mittel Sacituzumab Govitecan als Kombinationspartner zum Einsatz. Dieses etabliere sich zunehmend als neuer Behandlungsstandard.
BioNTech leitet die Studie weiterhin. Gilead stellt sein Medikament zur Verfügung. Dreifach negativer Brustkrebs macht etwa zehn bis 15 Prozent aller invasiven Brustkrebsfälle aus. Die Tumorform gilt als besonders aggressiv, wächst schnell und bildet häufig Metastasen. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei Patientinnen mit fortgeschrittener Erkrankung liegt BioNTech zufolge bei 15 Prozent. Der in der Studie eingesetzte Wirkstoff Pumitamig wird von BioNTech gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb entwickelt. Er zielt darauf ab, die Fähigkeit des Immunsystems zur Zerstörung von Tumorzellen wiederherzustellen.
(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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