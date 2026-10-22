Börse Stuttgart: Tesla-Gewinn sinkt, SAP und Meta mit Umsatzplus

Täglicher Marktbericht Börse Stuttgart 22.10.2026, 11:25 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder

Tesla-Gewinn sinkt, SAP und Meta mit Umsatzplus

Der Nettogewinn von Tesla ist im dritten Quartal 2026 um 43 Prozent auf 787 Millionen Dollar gesunken. Das teilte der Elektroautobauer am Mittwochabend mit. Der Umsatz lag nach Unternehmensangaben mit 28,0 Milliarden Dollar auf Vorjahresniveau. Analysten hatten laut einer von Tesla veröffentlichten Umfrage im Schnitt 28,3 Milliarden Dollar erwartet. Das Betriebsergebnis fiel um 56 Prozent. Als Gründe nennt Tesla unter anderem höhere Betriebsausgaben, etwa für Projekte, die das Unternehmen "Super Intelligence" nennt, für andere Forschungsvorhaben und für die Vergütung in Aktien. Bei der Produktion begrenzt nach Konzernangaben weiterhin die Verfügbarkeit von Batterien, wie stark Tesla die Stückzahlen steigern kann.

Meta steigerte den Umsatz im selben Quartal um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Das lag über der im Juli genannten eigenen Prognose von 61 bis 64 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn erreichte 9,86 Milliarden Dollar nach 2,71 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Damals hatte Meta eine Steuerquote von 87 Prozent ausgewiesen. Das Betriebsergebnis sank dagegen um 37 Prozent. Darin enthalten ist nach Unternehmensangaben eine Belastung aus einem Vergleich mit Generalstaatsanwälten von US-Bundesstaaten im Streit um soziale Medien und die psychische Gesundheit von Jugendlichen. In den kommenden Monaten stehen nach Konzernangaben in den USA mehrere Gerichtsprozesse an, in denen es um Jugendliche geht. Für das Gesamtjahr plant Meta Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar.

Bei SAP überschritt der Quartalsumsatz erstmals zehn Milliarden Euro, wie Dominik Asam, im Vorstand für die Finanzen zuständig (CFO), mitteilte. Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern legte um 11 Prozent auf 2,27 Milliarden Euro zu. Im Cloud-Geschäft, also bei Software, die Kunden über das Internet nutzen, wuchs der Umsatz um 26 Prozent, nach Konzernangaben auch dank Nachzahlungen von Kunden, die zuvor in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt hatten. Für das laufende Jahr erwartet SAP beim Cloud-Umsatz nun einen Wert am oberen Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro. Zugleich rechnet der Konzern damit, dass sich das Wachstum des Cloud-Auftragsbestands leicht abschwächt.

Am Mittwoch hatte der DAX, noch vor den SAP-Zahlen, 1,35 Prozent höher bei 25.645,04 Punkten geschlossen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag am Mittwoch laut Bundesbank bei 3,41 Prozent. Für zehnjährige US-Staatsanleihen betrug sie am Donnerstagmorgen 5,08 Prozent.

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