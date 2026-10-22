Börsen erneut unter Druck - Tech-Bilanzen im Fokus

Frankfurt, 22. Okt (Reuters) - ⁠Die europäischen Börsen haben ihre Gewinne vom Mittwoch größtenteils wieder abgegeben. Für schlechte Stimmung an den Märkten sorgten anhaltende Sorgen rund um den Technologiesektor, negativ aufgenommene Konzernbilanzen und ein Anstieg beim Ölpreis. Der Dax notierte am Donnerstag gegen Mittag gut ein Prozent im Minus bei 25.338 Punkten. Der EuroStoxx50 verlor fast zwei Prozent auf 6096 Zähler. Zur Wochenmitte hatten beide Börsenbarometer um 1,4 Prozent zugelegt. ‌Deutlich im Minus lagen auch die Futures für die technologielastigen US-Indizes Nasdaq und S&P.

Nach der Verschnaufpause am Mittwoch geht der Ausverkauf im deutschen Technologiesektor am Donnerstag weiter: In Frankfurt verloren Chipkonzerne wie Infineon und Aixtron rund drei und fast ⁠sechs Prozent. SAP gaben ⁠trotz robuster Quartalszahlen ebenfalls leicht nach. Starke Quartalszahlen von US-Technologiefirmen wie Meta und SpaceX hatten die Anleger zunächst optimistisch gestimmt. Der Optimismus verflog jedoch schnell, da die Anleger sich wieder auf die Kosten für KI konzentrierten.

Insbesondere der Plan von Meta, stimmrechtslose C-Aktien auszugeben, schürte neue Sorgen über hohe Ausgaben. "Aus meiner Sicht zeigt sich daran: Die Anleger wollen zunehmend sehen, wie aus hohen Investitionen dauerhaft höhere Gewinne werden. Die reine Wachstumsfantasie trägt die Kurse nicht mehr selbstverständlich weiter", sagte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker ‌IG.

TURBULENZEN BEI ÖL UND ANLEIHEN HALTEN AN

Auch Timo Emden, Chefanalyst beim Broker ‌CapTrader, zeigte sich vorsichtig: "Der gestrige Kursanstieg sollte nicht über die jüngsten Unruhen in Frankreich gepaart mit weiterhin hohen Ölpreisnotierungen sowie Nahostrisiken hinwegtäuschen." Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen stieg am Donnerstag auf rund 5,1151 Prozent und lag damit erstmals seit 2013 über der von vergleichbaren US-Staatsanleihen. Gründe ⁠für die wachsende Nervosität sind die hohe Verschuldung Frankreichs, die politische Unsicherheit vor der Präsidentenwahl im kommenden Jahr und Schwierigkeiten ‌bei der Verabschiedung des Haushalts. Anhaltende Straßenproteste belasten die Stimmung zusätzlich.

Nordsee-Rohöl ⁠der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich indes um jeweils rund drei Prozent auf 112,68 und 100,09 Dollar je Fass (159 Liter). Auslöser waren erneute Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Ziele in Saudi-Arabien. Zudem berichtete die Zeitung "New York Times", die Streitkräfte der USA und Israels hätten Pläne für erneute Angriffe auf den Iran ‌nach den US-Zwischenwahlen am 3. November ausgearbeitet.

HERMES MIT KURSSTURZ - NESTLE RÜCKT ⁠VOR

Gefragt bei den deutschen Einzelwerten waren vor allem die ⁠Aktien von Qiagen, die um rund 5,5 Prozent zulegten. Der deutsch-niederländische Diagnostik-Spezialist steht vor dem Verkauf an den schwedischen Finanzinvestor EQT.

Europaweit zählten die Aktien von Hermes mit einem Minus von fast sieben Prozent zu den größten Verlierern. Lange galt der französische Luxuskonzern als krisenfest, doch nun sorgte eine schwächelnde Nachfrage im wichtigen chinesischen Markt im dritten Quartal für einen Dämpfer.

Die Aktien von Barclays begaben sich indes auf Richtungssuche und schwankten zwischen minus 2,7 und plus einem Prozent. Zuletzt notierten sie kaum verändert. Die britische Großbank hat trotz eines Gewinnanstiegs den Abbau von rund 5000 Stellen angekündigt.

Gefragt waren die Aktien von Nestle, die um rund 1,5 Prozent zulegten. Beim Schweizer Nahrungsmittelriesen zieht das Wachstum an: Getrieben vom Geschäft in aufstrebenden ⁠Märkten und mit Heimtiernahrung beschleunigte sich das organische Wachstum im dritten Quartal 2026 auf 4,0 Prozent und übertraf damit die Analystenerwartungen.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)