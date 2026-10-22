Bosch ordnet Konzernstruktur neu - 62.500 Mitarbeiter betroffen

Frankfurt, ⁠22. Okt (Reuters) - Der Stiftungskonzern Bosch ordnet seine Konzernstruktur in Deutschland neu und überführt das Kerngeschäft mit der Autozulieferung, Mobility, sowie zentrale Servicebereiche in ‌eigenständige Tochtergesellschaften. Rund 62.500 Mitarbeiter sollen in die neuen Gesellschaften wechseln, wie das Stuttgarter Technologieunternehmen ⁠am Donnerstag ⁠mitteilte. Die bestehenden Arbeitsverträge sollen auf die neuen Einheiten übergehen. Die neuen Rechtseinheiten sollen am 1. August 2027 ihre operative Arbeit aufnehmen. Die Robert Bosch GmbH selbst soll ‌künftig die Unternehmenszentrale sowie die ‌Forschung mit insgesamt über 3000 Beschäftigten umfassen.

Mit dem Schritt will Bosch angesichts des wachsenden Wettbewerbsdrucks vor ⁠allem aus Asien schneller und flexibler werden. "Wir müssen ‌Innovationen noch schneller in ⁠den Markt bringen, Strukturen und Prozesse spürbar vereinfachen und insgesamt noch mehr Tempo machen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu behaupten", erklärte ‌der neue Konzernchef ⁠Christian Fischer. Der Bereich Mobility ⁠ist die größte Sparte des Konzerns. Er steuerte im Jahr 2025 mit 55,8 Milliarden Euro rund 60 Prozent zum Gesamtumsatz der Bosch-Gruppe von 91 Milliarden Euro bei. Andere Geschäftsfelder wie die Industrietechnik oder die Gebrauchsgüter werden bereits in eigenen Tochtergesellschaften geführt.

(Bericht von ⁠Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)