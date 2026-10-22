Bystronic steigert den Nettoumsatz bei stabilem Auftragseingang

Auftragseingang bleibt auf dem soliden Niveau des zweiten Quartals

Strategischer Fokus auf Wachstumsmärkte zeigt positive Ergebnisse

Für das vierte Quartal 2026 wird ein positives EBIT erwartet Kennzahlen Mio. CHF 9M 2026 9M 2025 in % in % k.W.1 Auftragseingang 527.4 467.5 12.8 17.3 Nettoumsatz 481.3 445.7 8.0 12.0 Auftragsbestand 327.8 245.7 33.4 29.7 1 zu konstanten Wechselkursen

Zürich, 22. Oktober 2026 – Die Marktbedingungen in Europa und den USA haben sich im dritten

Quartal stabilisiert. Die laufende Transformation von Bystronic zu einem umfassenden Lösungspartner zeigt konkrete Erfolge. Gestützt durch integrierte Fertigungslösungen sowie Beiträge aus attraktiven Wachstumsmärkten wie Rechenzentren und der Halbleiterindustrie bleibt der Auftragseingang auf dem soliden Niveau des zweiten Quartals.

Für die ersten neun Monate des Jahres 2026 belief sich der Auftragseingang auf CHF 527.4 Mio., was gegenüber CHF 467.5 Mio. im Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 12.8% entspricht (17.3% zu

konstanten Wechselkursen; organisch: 4.9%).

Der Nettoumsatz in den ersten drei Quartalen erreichte CHF 481.3 Mio., verglichen mit CHF 445.7 Mio. in den ersten neun Monaten des Jahres 2025. Dies entspricht einem Wachstum von 8.0 (12.0% zu konstanten Wechselkursen; organisch: -0.6%). Der Auftragsbestand belief sich Ende September auf CHF 327.8 Mio.

Bystronic bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Nach dem soliden Auftragseingang und dem höheren Nettoumsatz im dritten Quartal erwartet das Unternehmen, dass sich diese Dynamik auch im vierten Quartal fortsetzt. Für das Gesamtjahr wird ein Nettoumsatz über dem Vorjahresniveau erwartet, gestützt durch Beiträge aus Akquisitionen sowie die strategische Ausrichtung auf Wachstumsmärkte.

Höhere Absatzvolumina und operative Verbesserungen dürften im vierten Quartal 2026 zu einem positiven EBIT führen. Die schwache Entwicklung im ersten Quartal kann allerdings nicht ausgeglichen werden. Daher wird erwartet, dass die Profitabilität im Gesamtjahr unter dem Niveau von 2025 bleibt.