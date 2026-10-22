Frankfurt, ⁠21. Okt (Reuters) - Dank einer robusten Nachfrage hat sich bei SAP das Wachstum der wichtigen Cloud-Sparte im dritten Quartal wieder etwas beschleunigt. Vor ‌diesem Hintergrund gab der Walldorfer Softwarekonzern am Mittwoch einen optimistischeren Ausblick. Für das Gesamtjahr ⁠peilt er ⁠nun in diesem Geschäftsbereich Erlöse am oberen Rand der angepeilten Spanne zwischen 25,8 und 26,2 Milliarden Euro an.

"Wir hatten ein ausgezeichnetes drittes Quartal", sagte Konzernchef Christian ‌Klein. Die Kunden investierten weiterhin ‌kräftig in die KI-Angebote des Unternehmens. Das Volumen der Cloud-Aufträge wuchs wie im vorangegangenen Vierteljahr ⁠währungsbereinigt um 26 Prozent auf 24,1 Milliarden ‌Euro. Der Umsatz dieser ⁠Sparte stieg um 25 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro und übertraf die Markterwartungen leicht. Gleiches galt für die Konzernerlöse, ‌die um ⁠zwölf Prozent auf 10,27 Milliarden ⁠Euro stiegen. Der bereinigte operative Gewinn überraschte mit einem Plus von 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro ebenfalls positiv.

Anleger reagierten positiv auf diese Zahlen. Die in den USA notierten SAP-Titel legten nachbörslich rund sechs Prozent zu.

(Bericht von Hakan Ersen. ⁠Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)