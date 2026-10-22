Dax niedriger erwartet - Energiemarkt und SAP im Blick

Frankfurt, 22. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 1,4 Prozent höher ‌bei 25.645,04 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung an den Börsen in Europa und in den USA sorgte eine ⁠Erholung im ⁠Technologiesektor. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen markierte unterdessen ein neues 24-Jahres-Hoch. Die Ausschreitungen in Frankreich hatten sich zuletzt beruhigt, doch für Samstag sind weitere Proteste geplant. Die Ölpreise drehten indes ins Minus. Anleger sind ‌laut Experten hin- und hergerissen zwischen ‌der Hoffnung auf Vermittlungsbemühungen Pakistans im Iran-Krieg und der Befürchtung, dass ein Frieden noch in weiter Ferne liegt.

Auch am Donnerstag ⁠steht der Energiemarkt im Fokus.

• Russland will als Teil ‌der Vereinbarung mit den USA ⁠den ersten Tanker mit 40.000 Tonnen Diesel in die Vereinigten Staaten schicken.

• In Deutschland blicken Anleger unter anderem auf die Ergebnisse von SAP und ‌Sartorius, in den USA ⁠auf die Zahlen von Unternehmen ⁠wie Lockheed Martin und Procter & Gamble.

• Bei den Konjunkturdaten blicken Anleger auf Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone im Oktober.

• In den USA stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.645,04

EuroStoxx50 6.207,52

EuroStoxx50-Future 6.220,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 52.856,09 +0,7%

Nasdaq

S&P 500 7.757,17 +0,6%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 63.362,58 -1,9%

Shanghai 3.679,86 -0,9%

Hang Seng 22.971,93 -2,9%

(Bericht von Sanne Schimanski. Redigiert von ⁠Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)