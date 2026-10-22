Dax schwächer erwartet - erneuter Rutsch beim Kospi

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Der deutsche Leitindex Dax dürfte am Donnerstag einen Teil der Vortagesgewinne wieder abgeben. Dabei belasteten schwache Vorgaben aus Asien. Dort gaben die Indizes geschlossen nach. Der außerbörsliche Indikator X-Dax deutete eine Stunde vor Handelsbeginn einen Fall von 0,61 Prozent an.

Tags zuvor war der Dax mit 25.706 Punkten zwar zeitweise auf das höchste Niveau seit vier Wochen geklettert. Letztlich blieb er aber wie beim jüngsten Anlauf in der Vorwoche unter seiner 50-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend abbildet. Auch die Erholung des US-Technologieindexes Nasdaq 100 verlor am Vorabend an dieser Hürde ihren Schwung.

US-Börsen steigen dank SpaceX

Der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq wieder aufgehellt. Zum Börsenschluss gewann der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 1,13 Prozent, nachdem er am Vortag erneut anfällig für Verluste gewesen war. "SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist", sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING.

Der am Dienstag schon starke Leitindex Dow Jones Industrial zog am Mittwoch um weitere 0,69 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,58 Prozent zu.

Asiatische Börsen geben geschlossen nach

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte stützte nicht. Die Gewinne der Unternehmen konnten die Anleger in Asien bisher offenbar nicht davon überzeugen, dass sich die Erholung im Bereich der Künstlichen Intelligenz nachhaltig fortsetzt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 62.925 -2,62 Prozent CSI 300 4.054 -1,40 Prozent Hang Seng 22.950 -2,97 Prozent Kospi 5.507 -3,97 Prozent

Der japanische Nikkei 225 gab zuletzt um fast zwei Prozent nach. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um rund 1,3 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 2,9 Prozent ein. Der südkoreanische Kospi, der von den Chip-Herstellern Samsung und SK Hynix dominiert wird, büßte sogar fast vier Prozent ein. Seit einigen Monaten sind die Kurse dort hochvolatil, einen guten Teil der Jahresgewinne hat der Kospi mittlerweile eingebüßt.

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 121,56 +0,10 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,42 +0,00 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,08 -0,06 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohöl-Märkte gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 111,04 +2,22 Dollar WTI 98,89 +1,74 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 250 (210) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT COMMERZBANK AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 41 (42) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RENK AUF 57 (60) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STEICO AUF 20 (25) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 307 (305) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 49 (48) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT QIAGEN AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 52 (55) USD

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 52 (48) EUR - 'KAUFEN'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MODERNA AUF 215 (150) USD - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR META AUF 940 (920) USD - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR IBM AUF 269 (250) USD - 'OVERWEIGHT'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR TEXAS INSTRUMENTS AUF 310 (290) USD - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR LAM RESEARCH AUF 350 (385) USD - 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 265 (260) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 102,60 (94,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 69 (71) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT RS GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 900 (650) PENCE

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 70 (67) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ENGIE AUF 30,40 (33,20) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT DFS FURNITURE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 156 (210) PENCE

- JPMORGAN HEBT AGEAS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 90 (80) EUR

- JPMORGAN HEBT ASR NEDERLAND AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 90 (80) EUR

- JPMORGAN SENKT AEGON AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 8,15 (9,45) EUR

- JPMORGAN SENKT OPMOBILITY AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 12 (16,50) EUR

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(mit Material von dpa-AFX)